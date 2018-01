: Industria: +1,3% fatturato novembre - ansafoto : Industria: +1,3% fatturato novembre - FocusEconomia : #Industria:fatturato novembre +1,3% mese, +5,1% anno ++ Istat, nei primi 11 mesi +5%; Ordini +0,3% su mese,+8,9%... - tecnica360 : Industria: +1,3% fatturato novembre: Istat, nei primi 11 mesi +5%. Ordini +0,3% su mese,+8… -

A Novembre, ildell'registra +1,3% rispetto ad ottobre e +5,1% rispetto a novembre 2016 (anche nei dati corretti per effetti di calendario). Lo comunica l'Istat. Nei primi 11 mesi del 2017 la crescita è pari al 5% rispetto ai primi 11 mesi del 2016. Gli ordinativi segnano +0,3% congiunturale e +8,9% tendenziale (indice grezzo). Negli 11 mesi glisono cresciuti del 6,5% su base annua.Dal punto di vista tendenziale, l'dell'auto segna +0,7% per il, e -1,2% per gli ordinativi (dati grezzi).(Di giovedì 25 gennaio 2018)