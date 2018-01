Incidente treno | Barbagallo | cordoglio per vittime | accertare responsabilità

Incidente treno : Conftrasporto - si guardi a sicurezza : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Si guardi alla sicurezza della rete italiana anziché fare shopping all'estero". A chiederlo è il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio Paolo Uggè dopo la tragedia ferroviaria di oggi nel Milanese. "Mi pare il caso che, soprattutto dopo una traged

Treno esce dalle rotaie causando morti e feriti : il trauma dell'Incidente Video : E' successo a Seggiano di Pioltello, nella provincia di Milano, il Treno regionale 10452 delle ferrovie Trenord ha deragliato alle ore 6:57 nel tragitto che avrebbe dovuto portarlo da Cremona a Milano Porta Garibaldi. L'incidente [Video] ha causato 4 morti e 100 feriti, di cui almeno una decina in gravissime condizioni - ricoverati 5 in codice rosso, e altri 8 in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano -. Secondo le prime indiscrezioni ...

Treno esce dalle rotaie causando morti e feriti : il trauma dell'Incidente : E' successo a Seggiano di Pioltello, nella provincia di Milano, il Treno regionale 10452 delle ferrovie Trenord ha deragliato alle ore 6:57 nel tragitto che avrebbe dovuto portarlo da Cremona a Milano Porta Garibaldi. L'incidente ha causato 4 morti e 100 feriti, di cui almeno una decina in gravissime condizioni - ricoverati 5 in codice rosso, e altri 8 in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano -. Secondo le prime indiscrezioni le ...

**Incidente treno : oggi alle 16 a Milano vertice interistituzionale** : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Si svolgerà alle 16 di oggi pomeriggio, a Milano, un vertice interistituzionale al quale parteciperà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. Dopo l'incidente accaduto questa mattina pochi minuti prima delle 7 sulla linea Milano-Cremona, Delrio è in

Treno deragliato - Macello (Rfi) : “Cedimento di una rotaia a 2 - 3 km dal luogo dell’Incidente” : “Il punto del deragliamento è avvenuto circa 2,3 km dal luogo dell’incidente. È avvenuto il cedimento infrastrutturale di una rotaia, però è prematuro stabilire se questo possa essere stata la causa o l’effetto dell’interazione ruota-rotaia”. Lo afferma Vincenzo Macello, direttore produzione territoriale Rfi Lombardia, presente sul luogo dell’incidente ferroviario a Seggiano di Pioltello avvenuto questa mattina. L'articolo Treno ...

Treno deragliato a Pioltello - Maroni arriva sul luogo dell’Incidente. E la Polfer porta via i bagagli dei passeggeri : “Esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione alle famiglie delle vittime e dei feriti del terribile incidente ferroviario avvenuto questa mattina. Sono in contatto costante con i vertici delle Ferrovie dello Stato, di Ferrovie Nord, Trenord e Areu che stanno accertando le cause dell’incidente”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a proposito dell’incidente ferroviario di questa ...

Treno deragliato - il grave Incidente di Milano provincia : Un Treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Sul luogo dell’incidente sono all’opera i Vigili del Fuoco. Il bilancio parla di almeno tre morti e ancora più feriti gravi, decine i feriti lievi. Diverse persone sono ancora incastrate tra le lamiere di uno dei vagoni. Molti i pendolari sul Treno regionale 10452 ...

Chi sono i morti dell'Incidente ferroviario a Pioltello/ Trenord - feriti tra le lamiere del treno deragliato : Chi sono i morti dell'incidente ferroviario a Pioltello. trenord, 4 morti: due incastrati tra le lamiere, tre donne. Dieci feriti in gravi condizioni, ma il bilancio è provvisorio(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:13:00 GMT)

Milano - Incidente treno pendolari deragliato a Pioltello/ Trenord - video : finiti i soccorsi (ultime notizie) : Milano, treno trenord deraglia nella mattinata in prossimilità di Seggiano di Pioltello. A bordo un grande numero di pendolari verso il lavoro, almeno 4 morti e 100 feriti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:05:00 GMT)

Trenord deragliato a Milano - cosa sappiamo sulle cause dell'Incidente : Milano, 25 gennaio 2018 - Ci vorrà tempo per chiarire l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato all' incidente ferroviario di oggi nel Milanese, ma dalle testimonianza arrivate finora è possibile ...

Treno deragliato a Milano - i primi attimi dopo l'Incidente : Milano (askanews) - E' ancora buio quando il Treno deraglia. Le immagini girate con un telefonino sul posto sono state registrate pochi attimi dopo l'incidente. Si sentono le urla di della gente ...

Incidente treno - "cedimento tra vagoni" : 10.20 "Abbiamo individuato un cedimento tra vagoni, ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti". Così il questore di Milano, Marcello Cardona, giunto sul luogo del deragliamento del treno, all'altezza di Seggiano di Pioltello (MI) Si ipotizza che l'Incidente sia stato causato da un problema allo scambio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo. "All'improvviso il treno ha iniziato a tremare, poi si è ...

Milano : Meloni su Incidente treno - morire così inaccettabile - sforare tetto 3% : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "morire così nel 2018, in un Paese nel G8, è davvero inaccettabile. La questione infrastrutturale è l'unica cosa che si può affrontare in questo momento". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, ospite di Agorà su Raitre, commentando l'incidente di un treno dei pendolari n

Ciro non voleva tornare tardi a casa e si è aggrappato al treno in corsa. E' stato un Incidente : La verità grazie a un frammento di un video della sorveglianza. Il papà: "Non ci credo. Volgio vedere quelle immagini"