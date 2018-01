In una foto la rotaia che ha ceduto

Reggio Calabria - è una fantastica giornata di sole in riva allo Stretto di Messina : clima eccezionalmente mite [FOTO] : 1/4 ...

Spada - maxiblitz contro il clan a Ostia : 32 arresti - per il gip è mafia. una vittima : "Meglio stare con loro" Foto : Operazione contro il clan Spada ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta...

Zaray - morta a 12 anni in ospedale : una studentessa poteva salvarla - fu zittita Errori in sala operatoria|foto : Zaray Coratella, 12 anni, morì nel corso di un'operazione al femore. Elisiana Lovero, 33 anni, intuì che cosa stava accadendo e chiese il farmaco salvavita: «Mi dissero che non c'era, il termometro che mi diedero era rotto. Poi mi allontanarono»

In volo su Montecarlo con DJI Mavic Air : una bellissima fotocamera tascabile : Con il telecomando in dotazione, decisamente comodo e pratico, si arriva secondo DJI a 4 km di distanza con streaming video downlink a 720p. Durante la prova di oggi abbiamo avuto qualche ...

Questo ritratto esplosivo di Lady Gaga ha meritato una menzione del Time. Rifatevi gli occhi col FotoFusion2018 : ... un quarto di secolo di scatti che racchiudono tutte le sue esplorazioni artistiche nel campo dello sport, della moda, del paesaggio, dell'architettura e dello still life. Carol Guzy/The Washington ...

Oscar 2018 - Luca Guadagnino : “Sono felice. Qualcuno ha condiviso per me una foto sui social (io non so usarli) che racconta questa gioia…” : Non sarà un sequel classico ma potrebbe diventare “qualcosa alla Truffaut” perché “le vite di Elio ed Oliver forse ci possono insegnare a crescere”. Radiosi all’indomani dell’annuncio di quattro nomination ai prossimi Oscar, Luca Guadagnino e i protagonisti del suo Call Me By Your Name (Chiamami col tuo nome, nelle sale da giovedì), Arnie Hammer e Timothée Chalamet, sognano di continuare un’avventura già diventata leggenda e che – ...

Isola dei Famosi – Che sorpresa - la sexy Elena Morali pronta a diventare una nuova concorrente [FOTO] : 1/29 Foto Instagram ...

Nintendo : spunta in rete una foto della vecchia sede risalente a circa 130 anni fa : Mentre ogni giorno vi riportiamo le ultimissime novità provenienti dal mondo videoludico, e quindi anche da Nintendo, ecco che oggi facciamo un bel salto nel passato grazie a un'interessante immagine spuntata in rete e riportata da Polygon.La foto in questione ritrae la vecchia sede di Nintendo risalente a circa 130 anni fa, nel periodo Meijii giapponese. Sotto la guida dell'omonimo imperatore, questa epoca, che va dal 1868 al 1912, è una tappa ...

Fomm Concept One - la semi-anfibia elettrica giapponese anti-tsunami – FOTO : Tutti abbiamo ancora nella mente le immagini di devastazione provocate dallo tsunami che mise in ginocchio il Giappone nel 2011. Ebbene un ingegnere ex progettista Toyota, Hideo Tsurumaki, ha avuto l’idea di realizzare una piccola utilitaria tre porte a batteria, in grado di ospitare quattro passeggeri e funzionare anche in caso di inondazioni e strade allagate, fenomeno abbastanza usuale da quelle parti. E non solo, perché sarà ...

Samsung Galaxy S9 - ecco tutte le caratteristiche di una fotocamera che sarà top : Poco più di un mese alla presentazione di uno dei dispositivi più attesi dagli amanti di Android: parliamo del Samsung Galaxy S9, a cui gli androidiani affidano il riscatto del mondo Android nei confronti del predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. Ma dopo un boom di vendite incredibile dello smartphone del decennale, sembra che l'iPhone X sia incappato in una involuzione nelle vendite, tanto che le ultime ...

Simona Ventura foto in costume in una spa : Simona Ventura cinguetta “Grazie @lagerla1 per questa bellissima foto a tradimento” mostrando il suo costume da bagno mentre si sta per immergere nella piscina di una spa in Franciacorta. Il compagno Gerò Carraro dal suo profilo manda scatti delle gambe nude e incrociate della coppia a bordo vasca: “Finally un giorno di relax!! La quiete prima della tempesta”…

Terminate le riprese di The 100 5 - il cast festeggia con le ultime foto dal set e una sorpresa : Si sono ufficialmente concluse le riprese di The 100 5, con il cast e la troupe che ha chiuso la produzione dell'ultimo episodio proprio in queste ore. La quinta stagione è attesa il prossimo aprile, mentre non è stato ancora reso noto il trailer. Composta da 13 episodi come la precedente, il cast di The 100 ha festeggiato il nuovo capitolo con un party e un regalo a sorpresa per Jason Rothenberg, ideatore della serie, tutto documentato sui ...