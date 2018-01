In un Afghanistan senza controllo - Save The Children diventa bersaglio Isis : A 4 giorni dall'attacco talebano all'Hotel Intercontinental a Kabul, un nuovo attentato terroristico colpisce la città orientale dell'Afghanistan: è la sede britannica Save The Children ad essere nel mirino dei terroristi, stavolta però non sono i taliban ma l'l'Isis ad impegnare in un conflitto di più di 10 ore le forze speciali di Kabul. Save the Children colpita L'attentato risale alle 9 ora locale di ieri, quando, quasi in una riedizione di ...