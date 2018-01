In arrivo il video di Joanne di Lady Gaga | sneak peak della versione al pianoforte

Netflix - novità film e serie Tv febbraio 2018 : Juventus in arrivo - le date Video : Lo sport arriva dunque su Netflix e la serie dedicata ai bianconeri potrebbe essere solo l'inizio di un progetto molto più ambizioso: il leader mondiale per lo streaming in abbonamento di episodi tv ...

Netflix - novità film e serie Tv febbraio 2018 : Juventus in arrivo - le date Video : Come ogni mese la lista completa dei nuovi titoli di film, #serie TV e documentari #Netflix sara' inserita in catalogo solo nei primi giorni del mese stesso. Non fa eccezione il febbraio 2018 alle porte, che per ora si presenta con una programmazione piuttosto pigra ma al tempo stesso gia' con alcune grandi aspettative tra le novita' in arrivo gia' note, in particolare per la prima stagione di Altered Carbon disponibile dal 2 febbraio, serie tv ...

L'arrivo di Sturridge stravolge l'Inter? Ecco il possibile nuovo 11 di Spalletti Video : L'#Inter è sempre tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Ieri è arrivata l'ufficialita' dell'acquisto del fantasista brasiliano, Rafinha, arrivato in prestito gratuito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro più tre milioni di bonus legati al possibile piazzamento in Champions League. Si tratta del secondo acquisto dopo L'arrivo dal Benfica del centrale argentino, Lisandro Lopez, ...

Total War Warhammer 2 : ecco una serie di video dedicata alle unità in arrivo con l'espansione : Total War Warhammer 2 si arricchirà domani, 23 gennaio, con la nuova espansione intitolata "Il Risveglio dei Re dei Sepolcri", un contenuto che abbiamo già visto in azione qualche tempo fa in un video gameplay.Oggi il titolo torna protagonista grazie a una serie di filmati, riportati da Dualshockers, che si focalizzano sulle unità più importanti della nuova fazione presente nell'espansione di Total War Warhammer 2.Che ne pensate di Total War ...

Foggia : un difensore in arrivo - si lavora anche sulle partenze Video : Dopo la sconfitta per 0-1 giunta allo Zaccheria contro il Pescara [Video], il direttore sportivo Luca Nember continua a lavorare sul #Calciomercato per regalare a Stroppa qualche altra pedina da poter inserire nello scacchiere. In arrivo Sembra essere in fase avanzatissima la trattativa per portare in rossonero il difensore centrale Arturo Calabresi: romano e di proprieta' della Roma, classe 1996 - e quindi under23 -, il calciatore ha trovato ...

WhatsApp : il servizio presto si aggiornerà - ecco il cambiamento in arrivo Video : #WhatsApp deve il suo successo mondiale alle numerose funzionalita' che offre, ovviamente basate sugli scambi di messaggi. L'applicazione consente di conversare con colleghi e familiari [Video] attraverso lo scambio di contenuti quali audio, testi e o Video, grazie all'uso di una piattaforma intuitiva e semplice per clienti di ogni eta'. Per soddisfare questi ultimi i programmatori del servizio di messaggistica sono continuamente al lavoro con ...

Pa - rinnovo contratto : ok definitivo dal Governo - le novità in arrivo Video : E' arrivato oggi l'ok definitivo del Consiglio dei Ministri presieduto dal premier Paolo Gentiloni al rinnovo del contratto dei dipendenti della #Pubblica Amministrazione. Uno dei punti che più di ogni altro ha surriscaldato in questi mesi il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma Pa. Il Cdm ha praticamente autorizzato Marianna Madia, ministra per la Pubblica amministrazione la Semplificazione, a poter esprimersi favorevolmente sulla ...

Cagliari - ancora un arrivo in difesa dopo il greco Video : Il Cagliari ha ormai chiuso per Charalampos Lykogiannis, che firmera' per una cifra vicina ai 700 mila euro a stagione, mentre allo Sturm Graz andranno circa 600 mila di indennizzo. La dirigenza isolana continua a setacciare il mercato, alla ricerca di un altro difensore per completare il reparto arretrato, anche perché Fabio Pisacane pare abbia chiesto la cessione. Per lui si parla del Benevento, che oltretutto consentirebbe al difensore ...

WhatsApp : in arrivo un funzione rivoluzionaria - ecco di cosa si tratta Video : #WhatsApp è conosciuto a livello mondiale per essere un servizio che da' la possibilita' di inviare messaggi, sotto forma di testo, Video ed audio. L'applicazione negli ultimi anni è stata scaricata da milioni di persone, che hanno scelto la piattaforma sia per comunicare con i propri cari [Video] ma anche per questioni lavorative. Per tale motivo la chat di messaggistica è in continuo aggiornamento per 'regalare' ai propri clienti diverse ...

Civilization 6 Rise and Fall : un video ci mostra le varie novità in arrivo con l'espansione : Civilization 6 si arricchirà molto presto con l'espansione Rise and Fall, la quale, oltre a introdurre nuove civilità, come quella della Georgia, porterà con sé diverse novità.Come segnala Dualshockers, il contenuto introdurrà una serie di interessanti caratteristiche, passate in rassegna nel nuovo filmato condiviso da 2K, visibile più in basso.Il video diario ci parla delle nuove civiltà in arrivo in Civilization 6 Rise and Fall e di novità ...

Pokémon GO - in arrivo nuove creature da Hoenn? Video : Il team di sviluppo di Pokémo GO si sta preparando per rilasciare una nuova ondata di Pokémon provenienti dalla Regione di Hoenn [Video]. Un recente datamine ha rilevato ulteriori modifiche apportate al file GAME_MASTER di Pokémon GO, svelando alcuni file che suggeriscono l'arrivo imminente di nuovi Pokémon appartenenti alla terza generazione. In questi giorni, difatti, il famoso dataminer conosciuto su Reddit come /u/Chrales ha pubblicato sulla ...

Papa Francesco in Cile e Perù/ Diretta streaming video : Santa Messa di saluto a Santiago - poi l'arrivo a Lima : Papa Francesco in Cile e Perù, Diretta streaming video: incontri, Santa Messa e programma di oggi 18 gennaio. Il saluto a Santiago, arrivo a Lima.

Whatsapp : in arrivo importanti modifiche - ecco quali Video : Anno nuovo, applicazione nuova. Whatsapp è sul punto di implementare alcune funzionalita' che renderanno felici gli utenti dell'app di messaggistica più famosa al mondo [Video], soprattutto dopo le lamentele da parte di numerosi consumatori per quella che è una pratica destinata a sparire nel breve. Intanto, il 2018 non ha ancora registrato, per fortuna, gli improvvisi e duraturi down a cui l'app di messaggistica ci aveva abituato in tutto il ...

Personale Ata - in arrivo più possibilità : al via le supplenze a breve termine Video : Per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario non finiscono di arrivare nuove notizie. Dal concorso previsto per il 2018 entro il 28 febbraio dovrebbe arrivare l'uscita del bando da parte del Miur [Video], alle quasi 8 mila domande di pensionamento che andranno, per ovvi motivi, a liberare un buon numero di posti. Ma non è tutto. Arriva un'altra opportunita' per tutto il Personale #ATA, ovvero le #supplenze a breve termine. Di to ...