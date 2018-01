Il sindaco di Milano : sciocchezza che la consob resti a Roma. Zingaretti : no al saccheggio della capitale : 'Io non ho capito perché la consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano'. Così il sindaco Giuseppe Sala, ospite di Lilli Gruber ...

Carlo Cracco sposo a Milano - celebra sindaco Sala : Auguro a lui e a Rosa tutta la felicità del mondo". Tra i progetti realizzati da sposo e testimone, l'apertura a Milano di uno spazio dedicato al design, alla moda e al food, denominato Garage Italia.

Expo Milano - richiesta di rinvio a giudizio per Sala : “Sono indignato. Chi farà più il sindaco?” : “Ho letto la notizia sull’Ansa, ma è una follia che qualcosa che dovrebbe essere riservata viene resa pubblica in questo. Sono indignato”. Lo ha detto Beppe Sala durante un’intervista a Siamo italiani, la trasmissione di Roberto Poletti che è andata in onda martedì sera sul canale 152 di Intelligo Tv. “Sono pur sempre il sindaco di Milano – aggiunge – e ci sarebbe voluta maggiore attenzione istituzionale”. Poi spiega: “Noi dovevamo ...

Expo - chiesto il giudizio per sindaco Milano Sala : abuso d'ufficio : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre...

Milano. Chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Giuseppe Sala : “Sono molto tranquillo, e non commento: come dall’inizio, lascerò parlare i miei avvocati”. Sono le parole di Giuseppe Sala a margine di un incontro a Monza alla notizia della richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della…Continua a leggere →

Expo - abuso d'ufficio : chiesto il rinvio a giudizio per Sala - Il sindaco di Milano : 'No comment' : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala , in qualità di ex a.d. di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta ...

Expo - chiesto il giudizio per sindaco Milano Sala : abuso d'ufficio : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta ...

Milano - minacce gli ebrei in arabo : la Comunità si appella al sindaco : C'è preoccupazione nella Comunità ebraica milanese. A tre settimane dalla manifestazione per la Palestina in piazza Cavour, con un breve comunicato viene lanciato un appello al sindaco Sala, perché ...

A Milano l'addio a Gualtiero Marchesi. Il sindaco Sala : 'Gli sarà dedicata una via - ma tra 10 anni' : Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi, 'ma tra 10 anni perché vogliamo rimanere fedeli alle regole, altrimenti è sempre un'eccezione'. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala arrivando al ...

Milano - fuori programma del sindaco Sala : soccorre una 23enne in scooter travolta da un'auto : durato più di un quarto d'ora il pronto soccorso prestato dal sindaco Beppe Sala e della vice Anna Scavuzzo ad una giovane 23enne rimasta investita da un'auto in via Novara, mentre andava sul suo ...

sindaco Sala : Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi : Milano, 28 dic. (askanews) Una via di Milano dedicata al grande chef Gualtiero Marchesi, scomparso a 87 anni il giorno di Santo Stefano. Non si farà subito ma fra dieci anni. A confermarlo, dopo tante ...

Inchiesta Expo 2015 - M5s Milano : sindaco Sala si dimetta : Milano, 14 dic. (askanews) 'Mai siamo giunti a chiedere le dimissioni di Sala, ma quanto appreso dai quotidiani sulla vicenda giudiziaria del sindaco lascia obiettivamente basiti. Secondo i PM, ...

Expo Milano - il sindaco Beppe Sala accusato anche di concorso in abuso d'ufficio : Il primo cittadino milanese, già a processo per l'accusa di falso, è indagato anche per concorso in abuso d'ufficio per la vicenda del capitolo "verde" dell'appalto per la Piastra dei Servizi di Expo. L'originaria accusa, poi stralciata, era di concorso in turbativa d'asta

Il sindaco di Milano - Beppe Sala - è ora accusato di “abuso d’ufficio” nell’indagine su Expo 2015 : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ricevuto oggi una nuova conclusione d’indagine dalla Procura di Milano, che di fatto rivede una precedente imputazione che era stata mossa e poi stralciata nei suoi confronti per l’appalto di una delle “aree The post Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è ora accusato di “abuso d’ufficio” nell’indagine su Expo 2015 appeared first on Il Post.