Il Segreto | anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 | il dolore di

Anticipazioni Il Segreto : JULIETA crede che FRANCISCA e SAUL siano responsabili della morte di ANA : A poche settimane dall’ingresso a Il Segreto, la nuova protagonista JULIETA Uriarte (Claudia Galan) dovrà affrontare un terribile lutto: come abbiamo infatti avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, la coraggiosa fanciulla perderà in tragiche circostanze la figlioletta Ana (Sandra Gonzalez Garzon); è dunque bene ricapitolare come si arriverà a questo importantissimo passaggio della storyline… Secondo quanto riportano ...

Il Segreto Mediaset anticipazioni : la morte di Pedro - puntata 1740 Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto non portano buone notizie, dato che un altro personaggio che ci ha fatto compagnia fin dalla prima stagione della #Soap ci lascera' senza un motivo preciso. I telespettatori spagnoli non hanno preso molto bene la notizia e anche in Italia ci si aspetta la medesima reazione, senza contare il fatto che non verra' data alcuna spiegazione in merito. Di to tutte le ultime news. Il Segreto anticipazioni episodi ...

IL Segreto/ Don Eusebio è morto : Cristobal Garrigues viene accusato di omicidio? (Anticipazioni 25 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 25 gennaio: Don Eusebio muore e Cristobal non fa nulla per evitare il peggio. Il dottor Zabaleta conferma il decesso ma prende una decisione...(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:41:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 25 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 25 gennaio 2018: Don Anselmo rimprovera con forza Lucia Torres per il comportamento che quest’ultima ha avuto con Hernando… Lucia sembra non interessarsi minimamente delle parole di Don Anselmo e, anzi, lo caccia da Los Manantiales… Dopo aver lasciato morire Eusebio Garrigues, Cristobal e Donna Francisca convocano il dottor Zabaleta. Il medico, pur constatando che si è trattato di ...

Anticipazioni Il Segreto : BEATRIZ cerca di rimettersi in contatto con MATIAS ma… : Nelle puntate italiane de Il Segreto sta per cominciare la liaison extraconiugale tra MATIAS Castañeda (Ivan Montes) e BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm): ancora profondamente innamorati l’uno dell’altra, i due giovani non riusciranno a reprimere i loro sentimenti e cominceranno a vedersi di nascosto in un capanno abbandonato; tutto andrà però a peggiorare quando Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) resterà coinvolta in un brutto ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Fe salva Marcela Video : Le nuove anticipazioni spagnole de #Il Segreto ci raccontano che prossimamente vedremo Fe, la cameriera di Francisca, fare qualcosa di davvero incredibile e che con la mente ci riportera' ad uno dei personaggi ormai scomparsi dal cast della #Soap ma mai dimenticati, ovvero Pepa, la levatrice protagonista della prima serie. Dalle puntate in onda in Spagna scopriamo infatti che Fe dovra' affrontare una situazione molto complicata, di to tutti i ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 24 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 24 gennaio 2018: Nell’episodio pomerifiano, Paco riesce a trovare una casa in affitto per Matias e Marcela. Lucia Torres sembra avere la febbre alta e di conseguenza convince Hernando a lasciarla rimanere a Los Manantiales ancora per un po’… Nella puntata in onda in prima serata, Hernando e Camila decidono di cercare ancora una volta di salvare il loro matrimonio, ma Lucia deve ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : Matias e Beatriz cedono alla passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: si riaccende la passione tra Matias e Beatriz! Francisca vendicativa! Anticipazioni Il Segreto: Francisca pronta a vendicarsi di Cristobal e di Severo! Camila attratta pericolosamente da Nicolas! Beatriz e Matias si abbandonano alla passione! Lucia scappa da Puente Viejo, mentre Adela e Carmelo concedono un’ultima chance al loro amore! Passione, ...

Il Segreto anticipazioni : Severo e Carmelo truffati da Donna Francisca : Anticipazione Il Segreto: il piano diabolico di Donna Francisca contro Severo e Carmelo Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Donna Francisca sta mettendo in atto un piano diabolico contro Cristobal, che va a discapito anche di Severo e Carmelo. Abbiamo visto la temuta dark lady di Puente Viejo allearsi con i Santacruz per ottenere un […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Severo e Carmelo truffati da Donna Francisca proviene da ...

