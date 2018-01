Il Real fa flop e Zidane trema | Mi gioco tutto in Champions contro il Psg

: @archerobeatrice @MasterAb88 @phyl_gx @famigliasimpson @ilGerrino92 @SaCe86 @Kan_Lio @Micene_sagitter @medlivefp… - gabrirz1 : @archerobeatrice @MasterAb88 @phyl_gx @famigliasimpson @ilGerrino92 @SaCe86 @Kan_Lio @Micene_sagitter @medlivefp… - phyl_gx : @gabrirz1 @MasterAb88 @famigliasimpson @ilGerrino92 @SaCe86 @Kan_Lio @Micene_sagitter @medlivefp @Manuel_Real_Off… - napoliforever89 : @MasterAb88 @gabrirz1 @phyl_gx @famigliasimpson @ilGerrino92 @SaCe86 @Kan_Lio @Micene_sagitter @medlivefp… - LMantovani28 : RT @_sersim: "Dybala flop" "Sturaro ha il doppio della tecnica di Kantè" "Kroos al Real fa la birra" "Hernanes meglio di Pjanic" "Pjanic no… - _LuigiJMC : RT @_sersim: "Dybala flop" "Sturaro ha il doppio della tecnica di Kantè" "Kroos al Real fa la birra" "Hernanes meglio di Pjanic" "Pjanic no… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 25 gennaio 2018) IlMadrid sta vivendo una stagione davvero da incubo. Le merengues hanno sì vinto la Supercoppa europea e il Mondiale per club, ma navigano a 19 punti di distanza dal Barcellona in Liga e ieri sera sono stati eliminati in Coppa del Re dal modesto Leganes. InLeague ilse la dovrà vedereil Psg del trio meraviglia Cavani-Neymar-Mbappé.sa bene che si gioca una gran fetta del suo futuro sulla panchina delle merengues., ieri sera, al termine del match persoil Leganes ha commentato il momento delMadrid: "Se miil posto con il Psg? È chiarissimo. È un fallimento ed è solo colpa mia". La squadra è in evidente difficoltà, forse un po' appagata per l'incetta di titoli fatta negli ultimi due anni dove ha vinto dueLeague consecutive: mai nessuno ci era riuscito nell'era moderna. La doppia sfida ...