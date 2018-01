Il mistero del 16enne trovato morto vicino ai binari

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni : il caso di Roberta Ragusa e il mistero dell’uomo suicida (24 gennaio 2018) : Chi l'ha visto, Anticipazioni puntata 24 gennaio: Federica Sciarelli si occupa del caso di Roberta Ragusa e di una lettera anonima che potrebbe racchiudere un nuovo giallo.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:58:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci - ecco l'uomo del mistero : "L'uomo del mistero". Così il settimanale Chi definisce Francesco Bettuzzi, imprenditore emiliano con cui fotografa Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese si mostra accanto al...

Il mistero della donna fantasma sull'Isola - ecco di cosa si tratta : Sulla prima puntata dell'isola dei famosi aleggia un grande mistero, quello di un fantasma di una donna. LEGGI ANCHE---> Franco Terlizzi nuovo naufrago. Ex pugile professionista, ecco...

Trono Classico news - il mistero di Paolo Crivellin : la scelta della redazione Video : Nella giornata di ieri 21 gennaio 2018 si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di ''Uomini e Donne''. [Video]Tuttavia, le aspettative che tutti si aspettavano dalla nuova puntata sono state deluse: infatti, il tronista #Paolo Crivellin per la seconda volta consecutiva non era presente all'interno dello studio televisivo di Mediaset. Come mai il tronista non ha fatto più la sua scelta? Sono tanti i fans di quest'ultimo che vogliono ...

Spazio - nuova ipotesi per il mistero delle galassie a spirale : Roma, 22 gen. (askanews) Le galassie a spirale, quelle formazioni celesti che hanno la forma di un disco composto da un nucleo con alcune braccia che gli si avvolgono intorno, sono uno degli oggetti ...

Astrofisica : una nuova ipotesi per il mistero delle galassie a spirale : Hanno la forma di un disco composto da un nucleo con alcune braccia che gli si avvolgono intorno. Sono le galassie a spirale, uno degli oggetti più suggestivi e interessanti dell’universo visibile rivelati dall’astronomia. Francesco Sylos Labini, ricercatore presso l’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr) e del Centro Fermi, ha recentemente pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal una ricerca ...

Morte Dolores O'Riordan - è ancora mistero sulla scomparsa della ex leader dei Cranberries : La Morte di Dolores O'Riordan , cantante e musicista irlandese di 46 anni ed ex leader dei Cranberries , ha colto tutti di sorpresa e ha scosso tutti i suoi followers sparsi in giro per il mondo. A rendere ancora più incredula l'opinione pubblica è il mistero che aleggia intorno alla causa della sua Morte, che rimane ancora ignota a distanza di sei giorni dal suo decesso (15 gennaio ...

Isola dei Famosi e del mistero : dal fantasma della donna a cavallo all’arrivo di due concorrenti ladri : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi Il mistero si infittisce all’Isola dei Famosi 2018. I naufraghi dovranno vedersela con mitologiche leggende honduregne, tra cui quella del fantasma che si aggira di notte. Basterà questo per spaventare il gruppo? Sicuramente ci sarà chi avrà molto da ridire su alcune improvvise sparizioni di cibo ad opera di due concorrenti ‘ladri’. Isola dei Famosi 2018: il fantasma della donna a ...

La forma dell'Atalanta e il mistero Nainggolan : ATALANTA-NAPOLI ( domenica ore 12.30, arbitro Orsato di Schio ) Non avrebbe potuto augurarsi partita peggiore, il Napoli, per riprendere l'attività. L'Atalanta non è avversaria facile per nessuno, ma ...

Il mistero dell’Ipogeo di Hal Saflieni e il tempio sotterraneo : Il mistero dell’Ipogeo di Hal Saflieni e il tempio sotterraneo Oggi vi parliamo di Ipogeo di Hal Saflieni una magnifica e misteriosa struttura sotterranea che si accosta alle antiche strutture megalitiche sull’isola di Malta. Si ritiene che Ipogeo di Hal Saflieni sia antica più di 5 mila anni,e potrebbe essere il più antico tempio complesso e preistorico sotterraneo del mondo. La scoperta di Hal Saflieni venne per caso nel 1902, quando ...

Gustavo Rol : il mistero del sensitivo che impressionò il mondo : La risposta di Rol in merito ai suoi rifiuti fu: " La Scienza non può ancora analizzare lo Spirito " non convinse mai Angela. In merito, egli infatti scrive nel 1978 in " Viaggio nel mondo del ...

Isola dei Famosi 2018 : conferenza stampa - novità nel meccanismo. Sarà l’isola del mistero : Le novità dell’Isola dei Famosi 2018 sono molte e ruotano tutte intorno alla parola MISTERO. Già questa parola è protagonista perché due dei concorrenti, Giucas Casella e Craig Warwik si intendono di fenomeni misteriosi legati al paranormale e quindi potranno sentirsi a loro agio. E non dimentichiamo che anche l’opinionista di questa edizione Daniele Bossari si è occupato abbondantemente di MISTERO durante la sua conduzione del programma ...

Isola dei Famosi 2018 - la conferenza stampa - Alessia Marcuzzi : "Sarà l'Isola del mistero" : Mara Venier, Daniele Bossari, la Gialappa’s Band e Stefano De Martino: il team dell'Isola numero 13.

"Sarà l'Isola del mistero. Pure con i fantasmi e dei naufraghi speciali" : L'anno scorso la vittoria di Raz Degan aveva unito tutti e richiamato anche l'attenzione del mondo della moda. Rimane l'esperienza estrema che vorrebbero fare tutti, è il viaggio con la V maiuscola. ...