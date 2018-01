Il mercato della settimana in LNP

mercato - Neymar già stufo della Francia ipotesi Real sempre più concreta : Roma e Blues hanno trovato l'intesa, cosa che invece non è ancora avvenuta tra l'attaccante bosniaco e i dirigenti del club londinese, che secondo quanto riportato da Sky Sport hanno ritenuto troppo ...

Calciomercato Spal - Mora passa allo Spezia. All'Arezzo Della Giovanna : FERRARA - Due operazioni in uscita annunciate dalla Spal . La prima è relativa al centrocampista Luca Mora , che si accasa, a titolo definitivo, allo Spezia . Il capitano Spallino, classe 1988, ha ...

Clamoroso Pedullà : 'Il calciomercato della Fiorentina è chiuso' Video : La #Fiorentina, dopo la rivoluzione estiva, aveva programmato almeno 2-3 interventi a gennaio, per sistemare la rosa. In particolare almeno un terzino titolare, con la cessione di Maxi Olivera, bocciato da Paulo Sousa e bocciatissimo da Stefano Pioli, poi un centrocampista per sostituire il quasi mai utilizzato Cristoforo o Sanchez, adoperato un pochino di più rispetto all'uruguaiano, ma comunque alla ricerca di una squadra dove possa giocare ...

Calciomercato - i 10 scambi più famosi della storia e chi ci ha guadagnato : che sorpresa in testa! : Calciomercato, i 10 scambi più famosi della storia – In questa sessione invernale di Calciomercato si è concretizzato uno degli scambi destinato ad entrare nella storia del calcio: Alexis Sanchez è passato dall’Arsenal al Manchester mentre Mkhitaryan a fatto il percorso inverso. Lo scambio tra ‘Gunners’ e ‘Red Devils’ è solo l’ultimo di una lunga serie. Il portale calcistico inglese Four Four Two ha ...

Ferrero critico sulla corsa alla Figc - poi il mercato della Sampdoria : “Torreira interessa a molti - ecco cosa dico” : “Nel calcio bisogna azzerare tutto e ricominciare perche’ altrimenti si va a prendere un’automobile bella, ma usata. Bisognerebbe avere piu’ coraggio e parlo di noi presidenti. I tre candidati non possono far parte di tre mondi diversi, esiste un solo mondo, quello del calcio. Lo sport ci fa arrabbiare e sorridere e noi abbiamo il dovere di rinnovare con i fatti e non con le chiacchiere”. Lo ha detto, ai microfoni ...

Consip - il mercato elettronico della P.A. supera i 3 mld nel 2017 : Roma, 23 gen. (askanews) A fine 2017, per la prima volta, il valore degli acquisti sul Mepa ha raggiunto e superato la soglia dei 3 miliardi di euro (3,1 mld il dato definitivo), una cifra che da sola ...

Lecce - ora il è tempo della maturità : dalla società alla piazza è cruciale la compattezza. Sul fronte mercato è ancora duello col Catania ... : Ma questa piazza non può permettersi, adesso, attacchi di isterismo: il mondo del tifo deve capire, se non lo ha già fatto, che è questo il momento cruciale della stagione e far saltare gli equilibri ...

Moggi svela tutto : il motivo del “no” di Verdi al Napoli - il mercato della Juve e i pregi-difetti del Var : Vari i temi toccati da Luciano Moggi nel suo consueto editoriale su ‘Libero’. L’ex dg della Juventus si è soffermato soprattutto sul calciomercato: “Ricomincia il campionato, anche se il pensiero dei tifosi è ancora più rivolto al mercato che al campo. Montagne di chiacchiere, come sempre, e nulli i trasferimenti decisivi. Solo qualche miglioramento, tra questi il trequartista Rafinha arrivato all’Inter in prestito dal Barça. ...

Udinese - Oddo lancia l’allarme infortuni in vista della Spal e parla di mercato : Cinque vittorie consecutive poi il pareggio di Verona con il Chievo. Questo lo straordinario percorso dell’Udinese di Massimo Oddo prima della sosta invernale. Domani si torna in campo, in casa contro la Spal, una partita che il tecnico bianconero teme perche’ arriva dopo la sosta. “Sono obiettivamente preoccupato perche’ dopo le soste e’ sempre giusto esserlo. Tutti i giocatori hanno svolto le tabelle di ...

Monchi - parla il Ds della Roma/ "Calciomercato? Non smobilitiamo! E non stiamo dormendo..." : Monchi, sul calciomercato Roma parla il ds: non smobilitiamo! Il dirigente smentisce i timori dei tifosi sulle partenze di big come Dzeko e Nainggolan e aggiunge "non stiamo dormendo..."(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Napoli - l'abbraccio della pace a piazza mercato : 'Ma io non mi pento - quel carabiniere si doveva fare i fatti suoi' : 'Hanno tutti acceso i fuochi negli altri quartieri. E noi che facciamo? Abbiamo questa bella piazza grande e non è nemmeno pericoloso. Perchè non lo possiamo fare?'. A parlare è Genny, 13 anni. C'era ...

Napoli - l'abbraccio della pace a piazza mercato : «Ma io non mi pento - quel carabiniere si doveva fare i fatti suoi» : «Hanno tutti acceso i fuochi negli altri quartieri. E noi che facciamo? Abbiamo questa bella piazza grande e non è nemmeno pericoloso. Perchè non lo possiamo fare?». A...

Come lo spaccio su web ha cambiato il mercato della droga : Ricercatori dell’Oxford Internet Institute hanno rilevato che una buona parte della domanda di droghe distribuite sulla darknet proviene da uno spicchio di consumatori occidentali, e non dai Paesi noti Come produttori. È quanto riferisce Quartz sottolineando che il 49% della marijuana e cocaina commerciate in darknet proviene da Usa e Gran Bretagna. Importanti forniture prendono il via anche da Australia e Germania, Canada e Olanda. I ...

Napoli - pietre e bottiglie contro i carabinieri a piazza mercato : l'abbraccio della pace : Si sono incontrati in mezzo alla piazza dove due giorni fa è scoppiato il caos per i fuochi di Sant?Antonio. I ragazzi di piazza Mercato hanno chiesto scusa ai carabinieri a nome di...