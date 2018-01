Il Galaxy S9 sarà presentato il 25 Febbraio E’ ufficiale

Nuovi render mostrano Samsung Galaxy S9 Plus - che sarà presentato il 25 febbraio : L'evento di presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus si terrà il 25 febbraio. La conferma è arrivata con l'invito ufficiale da parte di Samsung che terrà il suo evento Unpacked al MWC 2018 di Barcellona. Nel frattempo Nuovi render mostrano le linee di Samsung Galaxy S9 Plus anche se sono nascoste all'interno di alcuni case. L'articolo Nuovi render mostrano Samsung Galaxy S9 Plus, che sarà presentato il 25 febbraio è stato ...

Samsung Galaxy S9 - ecco tutte le caratteristiche di una fotocamera che sarà top : Poco più di un mese alla presentazione di uno dei dispositivi più attesi dagli amanti di Android: parliamo del Samsung Galaxy S9, a cui gli androidiani affidano il riscatto del mondo Android nei confronti del predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. Ma dopo un boom di vendite incredibile dello smartphone del decennale, sembra che l'iPhone X sia incappato in una involuzione nelle vendite, tanto che le ultime ...

Perché le foto del Samsung Galaxy S9 saranno nettamente migliori di quelle del Galaxy S8 : A poche settimane dall'uscita del Samsung Galaxy S9 , normale che i rumor sul prossimo top di gamma (nelle due varianti standard e Plus siano copiose). quelle di oggi riguardano in modo particolare la fotocamera, cosa che ci permette di effettuare un parallelo interessante con gli attuali Galaxy S8. Raccogliendo molte delle informazioni che ci segnala il sito SamMobile, ecco cosa possiamo già scoprire in merito ai prossimi top di gamma. Il ...

Uscita Galaxy S9 : Sarà Presentato Al MWC 2018 - Sul Mercato Subito Dopo? : Quando esce il Galaxy S9? Quando Sarà Presentato Galaxy S9? Quale Sarà il prezzo del Galaxy S9? Per ora sappiamo che la presentazione avverrà al MWC 2018! Uscita Galaxy S9 e data di presentazione Ci siamo, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Samsung. Il Galaxy S9, nuovo top di gamma del 2018, Sarà Presentato ufficialmente durante il MWC […]

Samsung Galaxy S9 - sarà davvero così? : Abbiamo ancora negli occhi le magie possibili con il Galaxy Note8 e la sua S Pen ed ecco che all’orizzonte c’è già il Galaxy S9. Il prossimo smartphone di Samsung ha il difficile compito di alzare l’asticella dell’S8, un telefonino rivoluzionario, se non altro perché ha dato il via alla flotta di dispositivi con schermo infinito, tutto touch e privo di pulsantino Home. Come sarà allora questo S9? Nessuno può dirlo con certezza, ma il web negli ...

Ecco Come Saranno Galaxy S9 ed S9+ | Foto : Trapelati i possibili pannelli posteriori e anteriori di Galaxy S9 ed S9+ ed un breve video di un prototipo! Anteprima Galaxy S9 ed S9+ Foto e video Prime Foto di Galaxy S9 ed S9+ E’ troppo presto per parlare di Galaxy S9 ed S9+? Decisamente no, soprattutto considerando che i nuovi top di gamma dell’azienda coreana Saranno […]

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - rumors uscita - prezzo e caratteristiche : dove sarà posizionato il touch ID? : Samsung Galaxy S9, S9 Plus, rumors data uscita, prezzo e caratteristiche: dove sarà il touch ID? Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, rumors uscita, prezzo e caratteristiche: dove sarà posizionato il touch ID?...

Anticipazioni Samsung Galaxy S9 - dove sarà posizionato il touch ID? : Se provaste a fare un sondaggio agli utenti Android che hanno acquistato un Samsung Galaxy S8 o il Galaxy Note 8, e gli chiedeste quale è il difetto principale di quest'ultimi dispositivi, probabilmente ci sarebbe l'unanimità nella risposta riguardo la posizione non ideale del sensore delle impronte digitali. Probabile quindi che Samsung, oltre a lavorare sulle funzionalità innovative del tanto atteso Samsung Galaxy S9, sicuramente cercherà di ...

Anticipazioni Samsung Galaxy S9 - quale sarà il sistema operativo? : Ci avviciniamo al lancio del nuovo Samsung Galaxy S9 e ovviamente iniziano a trapelare tante voci a riguardo, sulle possibili caratteristiche tecniche, sul design e anche sull'estetica. Segnale di come sia un dispositivo davvero tanto atteso, soprattutto dagli "androidiani" che vorrebbero vedere una "reazione" dai competitor di Apple, vero e proprio protagonista del mercato degli smartphone in questo fine 2017. Di recente, a proposito di ...

News Samsung Galaxy S9 : l'apertura focale del dispositivo sarà super? : Finalmente Samsung. È arrivato il momento per l'azienda asiatica di provare a riconquistare una fetta di mercato per la categoria smartphone che inevitabilmente ha subito in maniera incisiva l'impatto del tanto atteso iPhone X, vero e proprio gioiello della tecnologia lanciato da Apple. Grazie alle funzionalità innovative promosse dall'azienda americana, fra tutti lo schermo OLED e il riconoscimento facciale d'identità, Apple sta raccogliendo ...

Samsung Galaxy S9 - Mini e Plus : saranno lanciati senza Android 8.1? Rumors prezzo - uscita e caratteristiche : Alcuni Rumors sul nuovo Galaxy S9 Samsung Galaxy S9, Mini e Plus: saranno lanciati senza Android 8.1? Rumors prezzo, uscita e caratteristiche Secondo alcuni Rumors rilanciati da GalaxyClub.nl, fonte ...

Quanto il Samsung Galaxy S9 sarà più potente rispetto a S8 : batteria più duratura secondo primi dati : Il Samsung Galaxy S9 sarò un vero salto in avanti in potenza e prestazioni nei confronti del predecessore Samsung Galaxy S8? Riuscirà pure a garantire un consumo energetico e dunque della batteria inferiore? Le premesse ci sono tutte naturalmente e ora anche i primi numeri visto che è possibile tracciare un confronto in risultati percentuali tra vecchio e nuovo chip Exynos a bordo delle due ammiraglie. Chiaro come con il salto da una ...

Samsung Galaxy S9 - saranno lanciate anche le versioni Plus e Mini : rumors uscita - prezzo e caratteristiche : Le ultime indiscrezioni su Galaxy S9 e le sue varianti Plus e Mini Foto Tom's Guide Samsung Galaxy S9, saranno lanciate anche le versioni Plus e Mini: rumors uscita, prezzo e caratteristiche Manca ...