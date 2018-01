Sergio Mattarella : "Il fascismo non ha avuto meriti". Per il capo dello Stato razzismo e guerra non furono solo degli "episodi" : "Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il fascismo ebbe alcuni meriti ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con fermezza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Giorno della memoria.Per il capo dello Stato "razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di ...

Shoah - Boldrini all'attacco : "Non esiste fascismo buono" : 'Non esiste un fascismo buono, poi rovinato da altri'. Lo ha detto Laura Boldrini prima in radio e poi durante un convegno organizzato a Montecitorio con l'Unione delle comunità ebraiche italiane (...

Shoah - Boldrini all'attacco : Non esiste fascismo buono : "Non esiste un fascismo buono, poi rovinato da altri". Lo ha detto Laura Boldrini prima in radio e poi durante un convegno organizzato a Montecitorio con l'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei),in occasione della Giornata della Memoria che ricorre il prossimo 27 gennaio."Le leggi razziali approvate dal Parlamento italiano rappresentano una gravissima vergogna che ci portiamo dietro", ha detto la ...

Boldrini : "Non esiste un fascismo buono" : Il concetto di razza, che in questi giorni stiamo purtroppo ascoltando nuovamente nella cronaca politica, è sempre stato qualcosa di nefasto e la storia ci ricorda che ha sempre portato a terribile ...

L'ammonimento di Bagnasco : "Non enfatizzare il fascismo" : Parla chiaro il cardinale Angelo Bagnasco, dopo che la cronaca è tornata ad occuparsi di Genova per via di un'aggressione avvenuta venerdì sera, in cui un militante della sinistra antagonista è stato ...

Chi fu Vittorio Emanuele III - re soldato che non si oppose al fascismo - : Salito al trono nel 1900 a soli 31 anni, in seguito all'assassinio del padre Umberto I, fu re d'Italia fino al 1946. Domenica 17 dicembre le sue spoglie sono tornate in Italia , tra le polemiche

Il fascismo - le leggi razziali - la fuga : perché Vittorio Emanuele III non entrerà mai al Pantheon : Il ritorno delle spoglie dei reali in Italia ha avuto bisogno di un tempo lungo. Nella memoria della Repubblica restano le ombre del 'sostegno' dato dal re al...

Comitato Resistenza : "fascismo non deve avere spazio" : La Spezia - Il Comitato Provinciale Unitario della Resistenza esprime vicinanza e solidarietà alla Cgil della Spezia per lo striscione neonazista affisso all'ingresso di una sua sede a Ceparana. Il ...

Savoia - in Italia la salma di Vittorio Emanuele III - il re inadeguato che non capì il fascismo : ... nonostante l'aspetto assai poco marziale, Vittorio Emanuele III si dimostrò decisamente inadeguato rispetto alla crisi politica seguita alla faticosa vittoria del 1918. Non capì, come molti altri, ...

Manifestazione a Como - Martina : 'Neofascismo non è il gioco di quattro ragazzi' : Una piazza colorata e chiassosa ha condannato, a Como, i rigurgiti fascisti che in varie parti d'Italia vorrbero mettere in discussione i valori democratici su cui si fonda la Repubblica. Nessun ...

Reggio Calabria ha deciso 'Mai più spazi pubblici a chi non rinnega il fascismo' : Reggio Calabria - Mai più immobili, sale istituzionali, spazi pubblici e strutture comunali, anche destinati ad attività sportive, teatrali, culturali o di rappresentanza, a organizzazioni o ...

L'ANALISI/ Casapound a Ostia, gli skinhead a Como, Forza Nuova che manifesta sotto la redazione di Repubblica, il carabiniere che conserva un vessillo delle Germania guglielmina caro ai neonazisti di oggi. La somma dei casi di cronaca di questi giorni sembra confermare che il fascismo sta tornando in voga e si fa minaccioso

