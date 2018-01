Il doodle di Google su Virginia Woolf

Virginia Woolf : Google la celebra con un doodle a 136 anni dalla nascita : Raffinata e brillante, Virginia Woolf avrebbe compiuto oggi 136 anni. Google dedica un doodle alla scrittrice autrice di capolavori come 'Mrs Dalloway' o 'Gita al faro'. Impegnata per la parità dei ...

Google celebra Sergei Eisenstein con un bellissimo doodle animato : 22 Gennaio 2018 – Google dedica un bellissimo Doodle animato per il 120° anniversario dalla nascita di Sergei Eisenstein, regista, sceneggiatore, montatore, scrittore, produttore cinematografico e scenografo sovietico, considerato uno dei più importanti della storia del cinema. Eisenstein ha rivoluzionato il cinema negli anni ’30 e ’40, per l’uso innovativo del montaggio e la composizione formale dell’immagine. Ha ...

Felice Anno Nuovo! Ecco il doodle di Google che dà il benvenuto al 2018 : 1/7 ...

Felice anno nuovo! Auguri di Capodanno 2018/ Frasi e immagini di buone feste : il doodle speciale di Google : Felice anno nuovo! Auguri di Capodanno 2018: buone feste e buon anno, Frasi e immagini da inviare ad amici e parenti. I consigli per delle dediche originali, divertenti o sagge via WhatsApp(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 17:27:00 GMT)

Felice anno nuovo! Ecco l’allegro e significativo doodle di Google per San Silvestro : Come annunciato nei giorni scorsi, Google ci regala oggi, San Silvestro, 31 dicembre 2017, l’ultimo doodle dell’anno per augurarci un “Felice anno nuovo!“: “I nostri amici piumati hanno apprezzato le loro deliziose tradizioni ed ora stanno salutando l’anno nuovo con in mano delle stelle filanti. Mentre ammirano i fuochi d’artificio, ripensano a quanto è stato divertente trascorrere tempo ...

«Felice anno nuovo!» - il doodle di Google per la notte di San Silvestro : Anche per questa fine dell'anno Google ha deciso di fare un doodle speciale: i protagonisti sono due pinguini e due uccelli tropicali The post «Felice anno nuovo!», il doodle di Google per la notte di San Silvestro appeared first on Il Post.

Buone Feste! Il significato del doodle di Google per Natale : Roma, 25 dicembre 2017 - Un Natale in allegria con i propri cari per tutte le famiglie del mondo. E' questo l'augurio che Google rivolge a tutti gli internauti con il suo messaggio di Buone Feste! nel ...

Buone Feste! Ecco il doodle di Google per il Natale 2017 : 1/5 ...

“Buone feste” : tutti i doodle di Google dal 1999 a oggi : Come ogni anno Google durante le feste cambia il suo logo per raccontare una storia e farci gli auguri The post “Buone feste”: tutti i doodle di Google dal 1999 a oggi appeared first on Il Post.

Scocca ufficialmente il Solstizio d’Inverno 2017 e Google lo celebra con un fantastico doodle animato : Il “Solstizio d’Inverno 2017” è appena Scoccato alle 17:28 italiane, e Google celebra questo momento con un fantastico Doodle animato in cui si può notare un simpatico topolino che danza sul ghiaccio e poi piomba, tutto innevato, nella sua tana ricca di riserve alimentari autunnali per garantirsi la sopravvivenza durante la stagione fredda. L’animazione, realizzata dalla Doodler Olivia Huynh, è stata pubblicata proprio ...

“Buone Feste!” : il doodle di Google per le feste di Natale : Il doodle delle feste natalizie è una tradizione di Google da tanti anni (il primo risale addirittura al 1999): quest'anno i protagonisti sono dei pinguini in partenza per le vacanze The post “Buone feste!”: il doodle di Google per le feste di Natale appeared first on Il Post.

Buone feste - ecco il doodle di auguri di Google : Roma, 18 dicembre 2017 - Due pinguini infreddoliti (pure loro) prenotano le vacanze di Natale in un posto esotico. E' con questo doodle che Google fa gli auguri ai suoi utenti. L'animazione, ...

Buone feste! Il doodle di Google per gli auguri : Un doodle di Google per augurare 'Buone feste!' in vista di Natale e Capodanno. Protagonista una famiglia di pinguini in partenza per una vacanza al caldo da amici.

Google - ecco il doodle che augura "Buone feste" : Roma, 18 dicembre 2017 - Due pinguini infreddoliti (pure loro) prenotano le vacanze di Natale in un posto esotico. E' con questo doodle che Google fa gli auguri ai suoi utenti. L'animazione, ...