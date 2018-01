I nuovi obblighi per la finanza danno i super poteri alla Consob di Nava

Dai bilanci ai compensi - in arrivo nuovi obblighi di trasparenza degli enti no profit : Arrivano i primi chiarimenti del ministero del Lavoro relativi a una parte cospicua delle oltre 336mila istituzioni del non profit: organizzazioni di volontariato (Odv) ed associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali sono già operativi i registri nazionali e/o locali, mentre per le Onlus ci sarà una seconda “puntata” con un approfondimento congiunto insieme all’agenzia delle Entrate...