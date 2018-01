Il mercato dei libri in Italia cresce : I dati sul 2017 dell'Associazione Italiana Editori dicono che il fatturato delle case editrici è aumentato, e ci sono altri segnali incoraggianti The post Il mercato dei libri in Italia cresce appeared first on Il Post.

I libri in Italia? Crescono piano - ma è una questione politica : Come vanno i libri in Italia? Male. O almeno negativa è la percezione che da un decennio a questa parte si ha dell’intero mercato librario: a seconda dei vari capri espiatori che si è voluto nel tempo individuare (il sistema scolastico, gli ebook, i rivenditori online, la rivalità degli smartphone ecc.), sono stati molti i fattori che hanno contribuito alla crisi della lettura in Italia. Anche se negli ultimi anni qualche segno positivo è ...

Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri - anche in Italia : Gli audiolibri arrivano sul Play Store in 45 Paesi, tra cui anche l'Italia, e in 9 diverse lingue. Potete acquistare dunque anche in Italia alcuni dei libri più interessanti letti in alcuni casi da personaggi famosi, con prezzi contenuti. Per gli utenti di lingua inglese è possibile sfruttare l'integrazione con Google Assistant e presto arriverà su Android Auto. L'articolo Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri, anche in Italia è ...

Nuovi equilibri in Europa - l’Italia gioca da protagonista : All'improvviso l'Europa è al centro delle possibili strategie politiche della Germania del futuro. Con una mossa a sorpresa, la Spd di Martin Schulz ha condizionato la possibile creazione di una Grande CoalizioneCdu-Csu-Spd all'accettazione, da parte della Merkel, di un programma fortemente incentrato sul rilancio dell'Europa. Un'Europa sociale, che ambisca a introdurre il salario minimo a livello europeo, che si batta contro la ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane del 13esimo turno. Ottima Macchi nella giornata dell’equilibrio : Il 13esimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile si è risolto, di fatto, con un nulla di fatto. Le prime quattro squadre della classifica hanno tutte vinto il rispettivo incontro, andando a confermare la classifica come si era già delineata nelle settimane precedenti. Il Famila Wuber Schio si è confermato al comando, solitario con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici Umana Reyer Venezia e Gesam Gas&Luce Lucca, che ...

SCIENZA&libri/ Bombe d’acqua. Alluvioni d’Italia dall’unità al terzo millennio : Alluvioni che provocano disastri e lutti sono avvenuti in Italia per lunghissimi anni. Conoscere ciò che è passato aiuta ad andare verso il futuro con qualche speranza in più.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:30:00 GMT)

libri - quattro suggerimenti italiani (di qualità) : Dopo una serie infinita di fallimenti letterari (il più mirabolante è probabilmente quello legato alla messa in stampa di un libro di pagine bianche, nella speranza di fare successo grazie a un’opera che non stanchi i lettori), Domizio Pertica decide di aprire un’agenzia investigativa insieme alla praghese Venus Diomede, giunta in Italia in compagnia della sua merla parlante. Da qui prende, anzi prosegue, una narrazione surreale che deve ...

La cultura su Amazon - la classifica dei primi 10 libri e dei primi 10 dischi più venduti in Italia nel 2017 : ...Vasco Rossi Vasco Non Stop (4 CD) - Vasco Rossi Comunisti col rolex- JAx e Fedez Songs of Experience Edizione Deluxe - U2 Masters 4 CD - Lucio Battisti inviato da Matteo Pani nella categoria Scienza ...

libri - questi sconosciuti : in calo il numero di lettori in Italia : Italiani, popolo di poeti, santi e navigatori, ma non certo di lettori. Scende ancora in Italia il numero di lettori di Libri, passati dal 42% della popolazione di 6 anni e più del 2015 al 40,5% nel 2016. Si...

libri - Istat : nuovo calano dei lettori in Italia nel 2016 : Roma, 27 dic. (askanews) Ancora in calo in Italia i lettori di Libri, passati dal 42% della popolazione di 6 anni e più del 2015 al 40,5% nel 2016. Si tratta di circa 23 milioni di persone che ...

Regali di Natale? Gli italiani scelgono tour culturali e libri : ... un buon libro (38 per cento) e biglietti e abbonamenti per assistere a uno o più proiezioni cinematografiche (31 per cento) o spettacoli teatrali (27 per cento). LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI È quanto ...

libri - altro che e-commerce : 8 italiani su 10 preferiscono acquistarli in libreria : Va bene la tecnologia, ma sembra proprio che il gusto di recarsi fisicamente in libreria per acquistare un buon libro abbia ancora la meglio. Per fortuna. Otto italiani su dieci scelgono ancora i ...

Fabio Volo si candida per Amici : "Maria De Filippi - ci sono. Nessuno in Italia può invogliare i ragazzi a leggere i libri come faccio io" : "Io ad Amici andrei subito, anzi, faccio un appello, 'Maria, abbimi', se mi vuoi ci sono. Nessuno in Italia può invogliare i ragazzi a leggere come faccio io, perché sono uno di quei ragazzi che hanno avuto la fortuna di avere qualcuno che li ha iniziati, perché tutto dipende da dove parti, da chi ti insegna ad amare i libri. Potrei prendere la nuova generazione e farla leggere": Fabio Volo fa il seguente "appello" a Maria De Filippi ...

Pensioni - in Italia uno squilibrio spese che supera gli 88 miliardi : A Mattino Cinque si parla di Pensioni: in Italia i conti non tornano. In studio ospiti di Francesco Vecchi ci sono Rosario Trafiletti, Filippo Facci e Irene Tinagli del Pd che discutono sul come e sul ...