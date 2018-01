HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x11 The Elongated Knight Rises

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x10 "The trial of The Flash" : Ciao miei piccoli raggi di sole! Siete sopravvissuti alla pausa natalizia? O meglio: siete sopravvissuti bene alla pausa natalizia?Io sto avendo qualche problema, a essere sincera. Come si fa a tenere una rubrica ironica su una serie che è l'ansia dall'inizio alla fine?Cioè raga seriamente. Invece che "Receironica" dovrei chiamarla "Receincazzata" perché qua di divertente non c'è proprio niente. Ma sapete che vi dico? Troveremo il lato ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x10 - L'unione fa la forfora... : Ben ritrovati bimbi belli! Ormai non ci speravo più in un ritorno, anche se poi mi rendo conto che significa un sacco di lavoro in più per me, povera anima triste e sconsolata. Tra l'altro ero quasi convinta che sarebbe stato difficile scrivere ma è un po' come andare in bicicletta. Non si dimentica mai. Per esempio, iniziamo col dire che mi siete mancati tanto, e poi... Parliamo di questo cucciolo di donna biondastra e ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - 6x09 - At last... Mr e Mrs Smoak! : Buongiorno miei dolci boccioli di rosa... Non vedete com'è bella la giornata? Sì, piove, fa freddo, non ci va di fare l'albero ma è tutto così meraviglioso. E' tutto così rosa... E io odio il rosa! Vi rendete conto cosa significhi per noi tutto questo?! Ok, eravamo già canon (molto canon) ma il matrimonio dà tutto un altro sapore alla nostra crociata per l'amore eterno. In pratica abbiamo messo a tacere talmente tanti imbecilli che ci siamo ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x09 "Don't run" : Miei amatissimi Speedsters, siamo all'ultima puntata dell'anno e voglio andare in ibernazione fino a gennaio, quando potrò riavere la mia dose di Grant Gustin settimanale.Pure guardare l'episodio di questa settimana è stata un'avventura. Non so perché internet mi ha abbandonato, quindi nonostante i miei mille sforzi non sono riuscita a vedere la puntata mercoledì. In due ore e mezza sono riuscita a vedere solo venti minuti di episodio, e se c'è ...

HUMOUR - THE FLASH - Speciale Crossover "Crisis on Earth X" : Ciao a tutti miei splendidi raggi di sole, non vi sembra che questa settimana il mondo sia più bello? Più colorato, più allegro, più felice? Il mio lo è, e il motivo è solo uno: quadrupla dose settimanale di Barry Allen.Pensate, perfino il fatto che alla base di questo mega Crossover ci sia il matrimonio della mia notp per eccellenza non mi scalfisce. Per rendere il tutto più realistico ho scritto la recensione in due tempi, sai mai che mi ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY - Speciale Crossover - Ma SS sta per Stavolta si Scopa? : Salve caccolette di Mini Pony! Come ve la passate dopo questi due giorni di passione? Io, per non sapere nè leggere nè scrivere, ho preferito suddividere la stesura di questo articolo (me vie' già da ride) in due giorni. Voi lo vedrete mercoledì in giornata però anche perché anche solo dare un senso a tutte queste gif mi ricrea gli stessi scompensi ormonali della visione delle puntate stesse... Che Dio ve la mandi buona, amiche mie.Cominciamo ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x07 "Therefore I am" : Buonasera miei cari speedsters e bentornati nel sancta sanctorum dello sclero su The FLASH!Vi dico subito che sono arrabbiata. Ma arrabbiata proprio! Mi spiegate come si fa a fare una Receironica su un episodio con così tanta ansia? Ancora un po' e la tagliavo a fette e mi ci facevo un panino.Nemmeno io che sono a un livello di Grant-fissazione ormai preoccupante riesco a fare pensieri impuri se se ne sta per quaranta minuti con 'sta faccia. ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY 6x07 - Dammi una manetta che ti faccio vedere : Buongiorno miei piccoli saccottini di miele d'acacia! Oggi è un giorno gioiglorioso e non solo perché c'è Arrow. Finalmente è venerdì! Il venerdì di uno di quei weekend per cui mi ci vorrà una settimana di ferie per riprendermi ma è pur sempre venerdì. E per questo vi chiedo una cosa soltanto... MANDATEMI GLI INFLUSSI POSITIVI DI CUI SOLO VOI SIETE CAPACI PERCHÉ HO BISOGNO DI UN PO' DI CULO!!!Avendo finito con gli annunci personali iniziamo ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x06 "When Harry Met Harry" : Buon pomeriggio miei amati speedster, sono tornata con un intero post di disagio da condividere con voi <3Anche tu ci mancavi Cisco. E ci mancava il Team FLASH. E Barry. E Harrison Wells!!Ma avete ragione, andiamo con ordine. Questo episodio mi ha fatto imparare molte cose, e voglio condividere con voi le mie scoperte.Uno: non sono l'unica ad avere problemi relazionali. O meglio, problemi con le persone. Le relazioni vanno bene, non mi ...

HUMOUR - OLICITY IS THE WAY 6x05 - Aruba - dove sei? : Buongiorno miei fulgidi raggi di sole! Come siamo messe in questa giornata uggiosa di novembre? Lo so, lo so... Abbiamo ancora gli occhi pieni di ormoni e le tasche piene di pillole del giorno dopo per quello che è successo la scorsa settimana. Eh, quei momenti, quei ricordi... Quei battimuro improvvisi da farti considerare il lavoro di muratore per il tuo futuro! QUESTI sono i momenti OLICITY che ci meritiamo, questi.Ma il passato è il passato, ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x05 "Girls night out" : Buongiorno a tutti speedsters ed eccoci tornati con una nuova Receironica!Vorrei iniziare col dire che sono delusa. Delusissima. Certo, Felicity è un cupcake e se non amate Felicity non meritate di essere felici, ma non poteva portarsi dietro anche Oliver insieme a tutti quei palloncini? Voglio dire, sono quasi sicura (ma proprio quasi) che un Oliver in boxer sarebbe stato un ottimo pacco regalo (pun intended) per la novella sposa. Barry, ...

HUMOUR- AMERICAN HORROR STORY CULT- Receironica 7x09 "Drink the Kool-Aid" : Booh.Salve a tutti e benvenuti a questa nuova Receironica! Ormai siamo davvero agli sgoccioli, pochissime puntate mancano al finale di stagione, e si sente. E' finito il tempo delle puntate vuote e nonsense, dei personaggi che appaiono giusto per morire un episodio dopo, e del trash...No, non c'è mai fine al trash. In questi ultimi due episodi, AMERICAN HORROR STORY ha dato il meglio (o il peggio?) di sé in quanto a trashate, ma noi ...

HUMOUR - THE FLASH - Receironica 4x04 "Elongated Journey Into Night" : Salve a tutti miei amati speedsters!D'ora in poi, oltre alla solita recensione di FLASH ci sarà anche questa. In cosa differiscono? Beh, come si capisce dal titolo, questa sarà assolutamente ironica! Il che vuol dire niente peli sulla lingua e tanto, tantissimo sclero (o disagio, vedete voi quale parola preferite).L'episodio si apre con una scena hot tra il nostro amatissimo Cisco e la bellissima Gypsy, ma non preoccupatevi: The FLASH, a ...