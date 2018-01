Humble Bundle | Amnesia Collection è gratis

L'inquietante Hitchhiker First Ride gratuito sul sito Humble Bundle : Di videogiochi come Hitchhiker siamo certi non ne avrete visti di molti. Proprio come in un film di M. Night Shyamalan, saremo autostoppisti nella macchina di uno sconosciuto, con il quale converseremo amabilmente fino a scoprire lentamente che qualcosa, nell'auto, decisamente non va.Come riporta Rock Paper Shotgun, il peculiare titolo era incluso nell'abbonamento mensile di Humble Monthly, ma è ora gratuito per tutti coloro che si registranno ...

The Red Solstice : l'RPG strategico è ora disponibile gratuitamente su Humble Bundle : Ironward e Humble Bundle offrono gratuitamente The Red Solstice per tutti i giocatori PC, riferisce DSOgaming.Questa offerta terminerà tra 48 ore mentre il gioco una volta scaricato rimarrà nella libreria dei giocatori permanentemente. The Red Solstice è un RPG tattico e cooperativo ambientato si Marte. Nel gioco 8 giocatori dovranno cooperare in un'ambientazione da dark science fiction. Il gameplay si snoda tra 8 classi da scegliere ed un ...

The Red Solstice : l'RPG strategico è ora disponibile gratuitamente su Humble Bundle : Ironward e Humble Bundle pffrono gratuitamente The Red Solstice per tutti i giocatori PC, riferisce DSOgaming.Questa offerta terminerà tra 48 ore mentre il gioco una volta scaricato rimarrà nella libreria dei giocatori permanentemente. The Red Solstice è un RPG tattico e cooperativo ambientato si Marte. Nel gioco 8 giocatori dovranno cooperare in un'ambientazione da dark science fiction. Il gameplay si snoda tra 8 classi da scegliere ed un ...

Humble Bundle : compaiono BioShock Infinite e Beholder : L'ultimo Humble Bundle si presenta proprio come un affare, riporta VG247.Nel pacchetto compaiono infatti alcuni giochi davvero interessanti. Con un dollaro potremo avere Tempest, LiEat e Punch Club. Battendo la media delle donazioni (5.93 dollari al momento) potremo avere Aragami, Beholder e BioShock Infinite, mentre con 10 dollari otterremo invece Shenzhen I/O.Un'offerta davvero interessante, non trovate?Read more…

L'inquietante Layers of Fear è gratis su Humble Bundle : Periodo natalizio davvero molto interessante per il mondo del gaming dato che attraverso varie promozioni e offerte è possibile portarsi a casa un discreto numero di titoli gratuiti, soprattutto in ambito PC.Quest'oggi vi segnaliamo l'ultima proposta di Humble Bundle. Lo store propone in forma gratuita per un periodo limitato Layers of Fear con tanto di soundtrack.Il valore complessivo del pacchetto sarebbe di circa €21,99 ma affrettandovi ...

LAYERS OF FEAR gratis su Humble Bundle per 48 ore : Pronti per un altro gioco gratis da Humble Bundle? Per un tempo limitato che termina tra 48 ore LAYERS of FEAR e la sua colonna sonora saranno gratis per PC , purché si disponga di un account Steam.Il gioco gratuito include anche un coupon con il dieci per cento di sconto su un abbonamento mensile ,con una raccolta di giochi per lo più a sorpresa (l’attuale pacchetto mensile include H1Z1 e molti altri che saranno rivelati alla fine del ...

COMPANY OF HEROES 2 gratis su Humble Bundle : COMPANY of HEROES 2 è gratuito su Humble Bundle per un tempo limitato.L’offerta, che termina tra 48 ore, consente ai giocatori di acquistare gratuitamente la versione per PC di COMPANY of HEROES 2 da Humble Bundle Store, purché si disponga di un account Steam.Il gioco gratuito include anche un coupon con il dieci per cento di sconto su un abbonamento mensile ,con una raccolta di giochi per lo più a sorpresa (l’attuale pacchetto ...

Homefront gratis per un periodo limitato su Humble Bundle : Homefront è gratuito su Humble Bundle per un tempo limitato.L’offerta, che termina tra 48 ore, consente ai giocatori di acquistare gratuitamente la versione per PC di Homefront da Humble Bundle Store, purché si disponga di un account Steam.Il gioco gratuito include anche un coupon con il dieci per cento di sconto su un abbonamento mensile ,con una raccolta di giochi per lo più a sorpresa (l’attuale pacchetto mensile include H1Z1 e ...

The Bureau : XCOM Declassified gratis su Humble Bundle : Su Humble Bundle è periodo di graditi regali a quanto apre, dopo Killer is Dead ora diventa disponibile gratuitamente The Bureau: XCOM Declassified, lo spin-off targato 2K Marine uscito nel 2013 su PC, Xbox 360 e PS3 che ripropone alcune delle meccaniche del famoso strategico XCOM in chiave third person shooter.Fino a domani, 2 dicembre, alle ore 19:00 potrete fare vostro The Bureau: XCOM Declassified gratuitamente andando sulla pagina Humble ...

The Bureau : XCOM Declassified gratis per un periodo limitato su Humble Bundle : The Bureau: XCOM Declassified è gratuito su Humble Bundle per un tempo limitato.L’offerta, che termina tra 48 ore, consente ai giocatori di acquistare gratuitamente la versione per PC di The Bureau: XCOM Declassified da Humble Bundle Store, purché si disponga di un account Steam.Il gioco gratuito include anche un coupon con il dieci per cento di sconto su un abbonamento mensile ,con una raccolta di giochi per lo più a sorpresa ...

Brütal Legend gratis per un periodo limitato su Humble Bundle : Heavy-action-adventure Brütal Legend è gratuito su Humble Bundle per un tempo limitato.L’offerta, che termina alle 19:00 di domani, consente ai giocatori di acquistare gratuitamente la versione per PC di Brütal Legend da Humble Bundle Store, purché si disponga di un account Steam.La versione per PC del gioco include anche i pacchetti mappa multiplayer di Hammer of Infinite Fate e Tears of the Hextadon.Brütal Legend ti vede interpretare il ...

Killer is Dead gratis su Humble Bundle : Tempo di regali su Humble Bundle! Per un periodo di tempo limitato è possibile ottenere gratuitamente Killer is Dead: Nightmare Edition, famoso gioco di Suda 51 e sviluppato da Grasshopper Manufacture. Affrettatevi a scaricarlo ed aggiungetelo alla vostra libreria su Steam! Il titolo ci mette nei panni di Mondo Zappa, spietato assassino che lavora a contratto per uccidere pericolosi bersagli, in una miscela tra action e splatter, condito da ...