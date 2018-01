HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Annalise e Frank ritornano a collaborare nello Sneak Peek

HOW TO GET AWAY WITH MURDER E SCANDAL - Nuove indiscrezioni sul crossover di Olivia e Annalise : Continuano le indiscrezioni direttamente dal set di SCANDAL e How To Get AWAY WITH MURDER, per l’atteso crossover che coinvolgerà le due serie di punta di Shonda Rhimes. I protagonisti delle due serie si incontreranno in un episodio inedito di due ore che promette colpi di scena che avranno conseguenze per i personaggi di entrambe le serie. Negli ultimi giorni è circolata su internet una foto che ritrae le due protagoniste delle rispettive ...

Prima foto dal crossover di Scandal e HOW To Get Away with Murder - Annalise e Olivia a lavoro insieme : Scandal e How To Get Away with Murder si incontreranno in uno speciale episodio crossover in onda negli Stati Uniti il 1° marzo: per la Prima volta gli universi narrativi delle due produzioni ShondaLand entrano in contatto per un evento che potrebbe aiutare entrambe le serie a risollevare gli ascolti in caduta libera su ABC. Entertainment Weekly, che dedicherà ampio spazio al progetto sul suo prossimo numero, ha rilasciato in esclusiva una ...

New entry nel cast di HOW To Get Away with Murder 4 - arriva Lolita Davidovich in un ruolo ricorrente : Il cast di How To Get Away with Murder 4 si arricchisce della presenza di Lolita Davidovich: l'attrice reciterà nella serie di ABC prodotta da Shonda Rhimes e Pete Nowalk, in onda ogni giovedì sull'emittente statunitense dopo Grey's Anatomy e Scandal. I dettagli sul suo ruolo sono ancora top secret, ma Deadline dà per certo l'arrivo dell'attrice negli episodi in onda nella seconda parte di stagione, che si concluderà a marzo lasciando spazio ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - "He's Dead". Recensione 4x09 : Dopo la pausa invernale, finalmente How To Get AWAY WITH MURDER, è ritornato. La serie che si era fermata con il parto di Laurel in ascensore e con le accuse nei confronti di Asher è ritornato nel giovedì dedicato alle serie di Shonda. La puntata inizia con Annalise che dopo aver aiutato la sua studentessa a partorire, la segue in ospedale per capire cosa è successo al bambino e come sta lei. L’avvocato gira in preda al panico ...

HOW to Get Away with Murder 4×09 - detto anche “cosa diavolo ho appena visto” : il commento : Attenzione, perché tutto quello che state per leggere è uno spoiler della trama di How to Get Away with Murder 4x09. Ci eravamo lasciati a novembre dicendoci che il midseason finale di HTGAWM "non aveva sbagliato un colpo", e ci ritroviamo in questa domenica di fine gennaio per parlare di come anche la première invernale della serie funzioni perfettamente. I cuccioli di Annalise hanno combinato un casino immane, che neanche AK in persona ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANDAL - Olivia e Annalise lavoreranno fianco a fianco : E’ di alcuni giorni fa la conferma del crossover tra le serie di punta di Shonda Rhimes, SCANDAL e How To Get AWAY WITH MURDER, immortalato dalle foro di Kerry Washington e Viola Davis una sul set dell’altra. Nonostante alcune critiche da parte dei fan, la puntata in questione sarà imperdibile, soprattutto perché le protagoniste delle serie, Olivia ed Annalise, intrecceranno le loro storie e vicende personali. Pete Nowalk, in un’intervista ...

Anticipazioni sul crossover tra Scandal e HOW to Get Away with Murder - doppio episodio prima di fine stagione : La conferma del progetto di un crossover tra Scandal e How to Get Away with Murder, arrivata a sorpresa nel pomeriggio del 4 gennaio con tanto di foto delle due protagoniste Kerry Washington e Viola Davis una sul set dell'altra, ha infiammato e diviso il pubblico delle due serie ShondaLand. Tra perplessità e critiche (anche qui avanzate all'arrivo della notizia) e grandi entusiasmi, i fan di Scandal e How to Get Away with Murder assisteranno ...

Crossover tra Scandal e HOW to get away with Murder confermato dalle foto sul set? I conti non tornano : Due delle serie ShondaLand attualmente in onda negli Stati Uniti su ABC e in Italia su Fox potrebbero presto incrociarsi con un episodio Crossover tra Scandal and How to get away with Murder: a suggerirlo sono le stesse protagoniste delle due serie, mentre dai produttori non è arrivata alcuna conferma o smentita rispetto ai rumors che stanno circolando in queste ore sui social. Le foto apparse sui profili Instagram di Kerry Washington e Viola ...