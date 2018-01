Honor Android 8 Oreo elenco telefoni aggiornati

Smartphone Android in offerta 22 gennaio : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 22 gennaio sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e - last, but not least - Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 22 gennaio: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor conferma : niente Android 8.0 Oreo per Honor 8 - forse per Honor 6X : Honor 8 e Honor 6X saranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo? Ecco le ultime dichiarazioni ufficiali di Honor! L'articolo Honor conferma: niente Android 8.0 Oreo per Honor 8, forse per Honor 6X è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android 8.0 Per Honor 8 Non Sarà Rilasciato : Lo smartphone Honor 8 non Sarà aggiornato ad Android 8.0. Ecco la comunicazione ufficiale da parte di Honor sull’aggiornamento software Aggiornamento Android 8.0 per Honor 8 Brutte notizie per i possessori dello smartphone Honor 8. Durante la notte, infatti, l’account Twitter di Honor India, in risposta ad un utente che faceva domande sull’aggiornamento, ha confermato che l’azienda non aggiornerà […]

Honor 8 Pro e Nokia 6 ricevono la beta di Android 8.0 Oreo in India : Honor ha deciso di rilasciare l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo (in versione beta) in India. HMD Global segue la stessa strada e annuncia il rilascio in India della beta di Android 8.0 Oreo per Nokia 6 L'articolo Honor 8 Pro e Nokia 6 ricevono la beta di Android 8.0 Oreo in India è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rilevato altro virus Android nel Play Store : le app da evitare su Huawei - Samsung - ASUS e Honor : Un ennesimo virus Android è stato scoperto celato all'interno di alcune app del Play Store, soprattutto di utilità generale (come nel caso delle app torcia, per farvi un esempio), e che quindi potrebbero rappresentare una minaccia importante per quel che riguarda i vari dispositivi Huawei, Samsung, ASUS e Honor. Come riportato dal sempre ben informato portale 'Androidheadlines.com', l'infezione fa capo ad un nuovo tipo di adware, che, ...

Smartphone Android in offerta 27 dicembre : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 27 dicembre sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 27 dicembre: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Virus Android colpisce i clienti 3 di ASUS - Samsung - Huawei e Honor : avvertenze su 3 Mobile Updater : Alcuni giorni fa vi parlammo già del Virus Android '3 Mobile Updater', un'app che tende a colpire i clienti 3 Italia, spacciandosi per un servizio ufficiale (imitando perfino il logo del noto operatore nazionale) volto all'aggiornamento del terminale su cui viene installato (non importa si tratti di smartphone ASUS, Samsung, Huawei o Honor). Una volta lanciato, il programma richiede alcuni minuti al malcapitato per portare a termine un ...

Spaventa l’ultimo virus Android per modelli Samsung - Huawei - ASUS e Honor : come fermarlo? : Sta facendo discutere parecchio da un po' di ore a questa parte l'ultimo virus Android scoperto da alcuni ricercatori Kaspersky, considerando il fatto che Loapi risulta essere molto più articolato rispetto alle minacce che abbiamo preso in considerazione nel recente passato per chi dispone di smartphone Samsung, Huawei, ASUS ed Honor. Oggi 19 dicembre diventa pertanto fondamentale approfondire il discorso, per comprendere come riconoscerlo, ma ...

Speranze e analisi per Honor 8 con l’aggiornamento Android Oreo : situazione al 17 dicembre : Si sta creando un vero e proprio giallo attorno ad un device come il cosiddetto Honor 8, uno di quelli "al limite" per quanto concerne la possibile compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Al momento dal produttore non sono giunte comunicazioni ufficiali in merito ed in giro per il web si è creato un certo scetticismo attorno alla possibilità che questo brand possa decidere di fare uno step tanto importante dal punto ...

Altro pericoloso virus Android per smartphone Samsung - Huawei - ASUS e Honor con 3 : Si sta affacciando sul mercato un Altro pericoloso virus Android per coloro che sono in possesso di uno smartphone come quelli prodotti da Samsung, Huawei, ASUS e Honor. Sto parlando di 3 Mobile Updater, un'app che a quanto pare è stata scaricata da un numero di utenti non indifferente e che, come avrete percepito dal suo nome, va a colpire soprattutto coloro che sono in possesso di una SIM legata all'operatore 3. Cerchiamo di capire insieme di ...

Disponibile Android 8.0 Oreo su Honor 8 grazie a OpenKirin : Il team di sviluppatori di OpenKirin ha rilasciato sul forum di XDA la AOSP 8.0 Oreo per Honor 8 ora Disponibile e installabile per chiunque. L'articolo Disponibile Android 8.0 Oreo su Honor 8 grazie a OpenKirin è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Smartphone Android in offerta 11 dicembre : Motorola Moto Z2 Play - Samsung Galaxy S8 - Honor 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 11 dicembre sono: Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S8, Huawei P10 Lite, Honor 8 e LG G6. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 11 dicembre: Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S8, Honor 8 e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Honor 8 e Honor 7X riceveranno Android 8.0 Oreo - parola del CEO Zao : Il CEO dell'azienda comunica che Honor 8, Honor 8 Pro e Honor 7X si aggiorneranno prossimamente ad Android 8.0 Oreo ricevendo la nuova EMUI 8.0. L'articolo Honor 8 e Honor 7X riceveranno Android 8.0 Oreo, parola del CEO Zao è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nuovo ed insidiosissimo virus Android : Janus minaccia i device ASUS - Samsung - Huawei e Honor : I dispositivi Android vengono messi costantemente sotto scacco dalle minacce più svariate, scoperte soltanto dopo la loro diffusione dalle varie software-house dedicate alla sicurezza: questo è il caso della falla soprannominata Janus, scoperta dai belga della società GuardSquare, così come riportato in queste ore dal sempre ben informato 'Androidpolice.com'. Poco importa a quale OEM ciascuno smartphone faccia riferimento, se ASUS, Samsung, ...