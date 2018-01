Ho paura | Emma Marrone spiazza tutti e lo confessa dopo tanti anni

: Emma Marrone: “Qual è la mia paura più grande” - Attualita3 : Emma Marrone: “Qual è la mia paura più grande” - alexbintqaboos1 : Se essere Animalista ,vuol dire minacce di morte continue ,intimidazioni cammorristiche da parte di Rosario Cipolle… - BigaroniSilvia : RT @ErikaTitocci: “É proprio perché ho paura di tutto e sto attenta a tutto che non faccio stupidaggini. Andare dritta per la propria strad… - PaolaC1995 : RT @ErikaTitocci: “É proprio perché ho paura di tutto e sto attenta a tutto che non faccio stupidaggini. Andare dritta per la propria strad… - carmenFashionCr : Emma Marrone: “La mia paura più grande? Ammalarmi di nuovo” -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Non è la prima volta che si parla della malattia di: la cantante avevato, in più di una occasione, di aver combattuto contro un tumore e di averlo sconfitto; ma ladi dover affrontarlo nuovamente la accompagna ogni giorno. Abbiamo conosciutocome una guerriera, sempre pronta a mettersi in gioco e ad accettare le critiche, persino le più perfide. Ha anche un lato fragile, una parte del suo carattere che è emersa durante la sua ultima intervista al settimanale Grazia: ha aperto il suo cuore, ha parlato di sé raccontando in cosa è migliorata, ha spiegato anche qual è la sua più grande.Alla domanda riguardante lache la preoccupa di più,non ci ha girato per niente attorno, è stata direttissima: "Sicuramente quella di ammalarmi di nuovo. Non temo chi dice che le mie canzoni sono brutte. Ci sono cose più impor". E non si ...