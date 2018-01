Gustavo Gomez | affondo dell’agente | “Ridono tutti di questo Milan”

L'agente di Gustavo Gomez in tackle : "Tutti ridono del Milan" : Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan. Di quello che dicono sia successo in sede, preferisco ...

Milan - duro attacco dell'ag. di Gustavo Gomez : 'Tutti ridono della situazione dei rossoneri. È tutto improvvisato' : Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan. Noi siamo stati trattati malissimo, senza motivo. I ...

Milan - Boca-Gustavo Gomez : c'è una deadline : Gustavo Gomez è sempre nel mirino del Boca Juniors . Come ricorda la Gazzetta dello Sport , in Argentina il mercato chiude giovedì, quindi tutti i giocatori prelevati dopo quella data possono giocare solo in coppa ma non in campionato. Se gli Xeneizes vogliono il difensore del Milan ,...

Milan-Boca : c'è distanza per Gustavo Gomez : Come riferisce Sky Sport si è concluso da pochissimi minuti un incontro tra Massimiliano Mirabelli e Augusto Paraja, agente di Gustavo Gomez , che ha parlato per conto del Boca Juniors. L'incontro non è andato bene. Al ...

Colpo di scena nel futuro di Centurion : l’annuncio del presidente del Boca! E su Gustavo Gomez : Per il passaggio di Centurion al Malaga sembrava tutto fatto. L’attaccante del Genoa era ad un passo dal trasferimento in Spagna ma nelle ultime ore l’allenatore degli spagnoli Michel è stato esonerato e il passaggio dell’esterno argentino si è complicato. Inoltre il presidente del Boca Juniors, Angelici, ha fatto un annuncio che sa di Colpo di scena. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘TyC Sports’: “Non so se andrà ...