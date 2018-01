Gruppo FCA - Risultati 2017 | utile raddoppiato | ricavi stabili

Herz : l'azienda americana celebra i 40 anni di collaborazione con il Gruppo FCA Olandese : ... i 40 anni di collaborazione tra FCA Netherlands ed Hertz, operante in ben 145 Paesi nel mondo. Infatti, il rapporto avuto inizio con Fiat nel 1978 oggi vede coinvolti anche i marchi Alfa Romeo, Jeep,...

Chiusura 2017 estremamente positiva per il Gruppo FCA : registrato il 5.2% in più nelle vendite : Il 2017 del Gruppo FCA è stato positivo: registrato un incremento di vendite del 5.2% rispetto al 2016 Chiusura 2017 in positivo per Fiat Chrysler Automobiles: con quasi 1 milione 45 mila ...

Auto - Fca sorpassa Ford e diventa quarto Gruppo in Europa nel 2017 : Roma, 17 gen. (askanews) Fca, malgrado un dicembre difficile, mette a segno un importante risultato superando Ford e diventando il quarto gruppo in Europa per immatricolazioni nel 2017, alle spalle di ...

Fca - Marchionne conferma l'uscita da Gruppo nel 2019 : L'a.d. di Fca, Sergio Marchionne, conferma la sua intenzione di uscire dal gruppo nel 2019, dopo 15 anni al vertice. A Bloomberg Marchionne spiega come il business dell'auto "se vuoi farlo bene ti ...

Marchionne : il Gruppo FCA può raddoppiare gli utili entro il 2022 : Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, ritiene possibile un raddoppio degli utili del gruppo entro il 2022, in particolare (ma non solo) grazie alla spinta del marchio Jeep. In un'...

Gruppo FCA - Nuovo record e chiusura a 18 - 47 euro per azione : Nuovo record per Fca alla Borsa di Milano: i titoli del Gruppo hanno superato quota 19 euro, per chiudere a fine giornata al massimo storico di 18,47 euro, segnando un rialzo dell1,99%. I titoli della casa automobilistica hanno toccato infatti il picco di 19,15 euro intorno alle 15.30, prima di retrocedere leggermente e tornare sulla soglia di 18,5 euro. A Piazza Affari il titolo Fiat Chrysler Automobiles è stato anche sospeso al rialzo ...

Gruppo FCA - Nuovo record in Borsa - il titolo prosegue la corsa : Il Gruppo FCA ha fatto segnare un Nuovo primato a Piazza Affari. Il titolo del costruttore ha guadagnato il 3%, salendo per la prima volta al di sopra dei 17 euro. Continua così il trend positivo delle scorse settimane, che ieri aveva portato le azioni del Gruppo a 16,8 euro grazie a un rialzo dell'8,3% dopo un 2017 da record. Parte del merito dei successi in Borsa è da attribuire al marchio Alfa Romeo che lo scorso anno ha stabilito un Nuovo ...

Torino - ondata di cassa integrazione nel Gruppo Fca : ondata di cassa integrazione per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) di Torino. Prima era toccato alla Marelli Automotive Lighting di Venaria, poi è...

Torino - ancora Cig nel Gruppo Fca. Fiom : è bollettino di guerra : Torino, 21 dic. (askanews) Altra cig nel gruppo Fca a Torino. Lo segnala la Fiom. Ieri era toccato alla Marelli Automotive Lighting di Venaria, oggi alla Maserati di Grugliasco, alle Presse e alle ...

Gruppo FCA - La Hyundai smentisce possibili partnership : La Hyundai ha smentito un possibile ampliamento delle collaborazioni tecniche con il Gruppo FCA. Un portavoce del chaebol coreano ha infatti riferito al quotidiano Korea Herald che "la Hyundai Motor non è attualmente in trattativa con FCA per una partnership sui sistemi propulsivi a idrogeno".Nessun accordo, per ora. Durante la conferenza di presentazione del nuovo team Alfa Romeo Sauber di Formula 1, Sergio Marchionne aveva ...