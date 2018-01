Grey’s Anatomy 14×11 | trama | anticipazioni e promo SPOILER

Nello sneak peek di Grey’s Anatomy 14×10 - il senso di colpa di Jo : Jenny ha colpito Paul? : Dopo una prèmiere invernale ricca di colpi di scena, Nello sneak peek di Grey's Anatomy 14x10 si discute su un quesito importante: chi ha tentato di uccidere Paul Stadler? Il marito (ormai ex) di Jo si è presentato all'ospedale di Seattle sconvolgendo di nuovo la vita della dottoressa Wilson, ma non solo. L'uomo è arrivato accompagnato da Jenny, la sua nuova fidanzata. La situazione non poteva apparire peggio di così per Jo, la quale non solo ...

Slitta il ritorno di Grey’s Anatomy 14 in Italia - i nuovi episodi in onda da marzo su FoxLife : Se inizialmente l'appuntamento era stato fissato al 26 febbraio, il ritorno di Grey's Anatomy 14 in Italia con i nuovi episodi della seconda parte di stagione Slitta ora a marzo. FoxLife, canale 114 di Sky che trasmette in anteprima assoluta per il nostro paese gli episodi del dedical drama di Shonda Rhimes, ha ufficializzato la programmazione dei nuovi episodi ancora inediti in Italia. La première invernale di Grey's Anatomy 14, trasmessa ...

Abigail Spencer da Grey’s Anatomy a Timeless 2 - la seconda stagione in arrivo su NBC dopo la cancellazione : dopo averla vista nei panni di Megan Hunt in Grey's Anatomy, Abigail Spencer torna in tv con Timeless 2 su NBC. La seconda stagione della serie, inizialmente cancellata e poi resuscitata, debutterà in anteprima domenica 11 marzo. Creata da Eric Kripke e Shawn Ryan, Timeless è dedicata alle vicende del trio di viaggiatori nel tempo interpretato da Abigail Spencer, Matt Lanter e Malcolm Barrett: impegnati a fare avanti e indietro tra varie ...

Annunciato l’ennesimo ritorno in Grey’s Anatomy 14 - un personaggio storico sconvolgerà Owen? : A quanto pare la vicenda di Teddy Altman non si è ancora conclusa in Grey's Anatomy 14: il personaggio interpretato da Kim Raver tornerà ancora nel corso di questa stagione del medical drama. Dopo il recente ritorno a Seattle per assistere e curare l'amica Megan (Abigail Spencer), ritrovata viva in Iraq dopo un decennio di prigionia, Teddy sarà di nuovo al Grey Sloan Memorial Hospital nei prossimi episodi. A darne notizia è TvLine, che ha ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×12 - medici in festa e pazienti di ritorno in ospedale (foto) : Nella trama e nelle foto promozionali di Grey's Anatomy 14x12 c'è aria di grandi novità: ABC ha svelato la sinossi del dodicesimo episodio, che andrà in onda l'8 febbraio negli Stati Uniti (a marzo in Italia su FoxLife), dal titolo Harder, Better, Faster, Stronger. L'episodio è scritto da Kiley Donovan e diretto dal regista e sceneggiatore francese Jeannot Szwarc. Guest star sono la showrunner Debbie Allen nei panni di Catherine Avery e ...

Un episodio su Arizona in Grey’s Anatomy 14 - diretto da Jesse Williams : la conferma dagli attori : Oltre a quello dedicato ad Alex Karev e diretto da Ellen Pompeo, ci sarà anche un episodio su Arizona in Grey's Anatomy 14, anch'esso con un regista d'eccezione, l'attore Jesse Williams. La produzione del medical drama sta lavorando ad un episodio tutto focalizzato sulla mamma e chirurgo pediatrico e fetale Arizona, la dottoressa interpretata Jessica Capshaw entrata a far parte del cast come personaggio regolare nella quinta stagione. Dopo la ...

L’attore trans Alex Blue Davis in Grey’s Anatomy 14×09 - la storia di Casey per una rivoluzione dei ruoli transgender in tv : Agli spettatori di Grey's Anatomy 14x09 non sarà sfuggita la splendida scena in cui l'attore Alex Blue Davis (il nuovo tirocinante Casey) ha risolto brillantemente il problema dell'hackeraggio dell'ospedale e confessato contemporaneamente al suo capo Miranda Bailey (Chandra Wilson) di essere un transessuale. Diventato hacker per modificare i propri documenti che stentavano a riconosce la sua nuova identità maschile, il giovane medico ...

Matthew Morrison in Grey’s Anatomy 14 perfetto per Paul Stadler - parla Krista Vernoff : “I mostri non sembrano cattivi” : L'arrivo di Matthew Morrison in Grey's Anatomy 14 nei panni di Paul Stadler, brillante chirurgo ma violento ex compagno di Jo, ha dato una scossa alla storyline della specializzanda introdotta al termine della dodicesima stagione ed affrontata compiutamente solo a metà della quattordicesima. La storica showrunner del medical drama Krista Vernoff, tornata tra gli sceneggiatori della serie solo lo scorso anno per Grey's Anatomy 14 dopo una ...

Chi ha investito Paul in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Camilla Luddington : “Tanti colpi di scena : vorrei Jo Karev” : Il primo episodio della seconda parte di stagione di Grey's Anatomy 14 è entrato finalmente nel vivo della storyline che riguarda Jo Wilson ed Alex Karev, ma soprattutto il passato della specializzanda, con l'incontro col suo marito violento tornato a Seattle per firmare le carte del divorzio. Medico di fama mondiale, stimato chirurgo generale, apparentemente affabile e certamente persuasivo, Paul Stadler (la guest star Matthe Morrison) è un ...

Finale shock per Grey’s Anatomy 14×09 - tra identità e solidarietà femminile (promo 14×10) : Jo è paralizzata quando la ritroviamo in Grey's Anatomy 14x09: Paul Stadler, il marito appartenente a un passato da cui ha cercato in tutti i modi di sfuggire, si è presentato all'ospedale per turbare la tranquillità e sconvolgere gli equilibri della sua nuova vita. La prèmiere invernale di Grey's Anatomy è stata più volte anticipata come una puntata intensa, carica di pathos e solidarietà femminile. L'episodio non a caso si ...

Barbara d’Urso - a giugno iniziano le nuove riprese de La Dottoressa Giò : nel cast anche Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy : Barbara d’Urso torna a recitare con la nuova serie de La Dottoressa Giò: nel cast anche l’attore Patrick Dempsey La Dottoressa Giò torna in tv! La notizia era nell’aria da tempo ma è ora il settimanale Spy a confermare che le nuove riprese della fiction con protagonista Barbara d’Urso inizieranno ufficialmente a giugno. Dunque, dopo […] L'articolo Barbara d’Urso, a giugno iniziano le nuove riprese de La ...

Grey’s Anatomy 14×10 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Dopo la lunga pausa invernale e la mid-season premiere, Grey’s Anatomy 14×10 Personal Jesus torna giovedì 25 gennaio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×10: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Usavano Patrick Dempsey per non aumentarmi il compenso’ : Verso la fine del 2017 Ellen Pompeo, la Meredith Grey di Grey’s Anatomy, ha firmato un nuovo accordo con la ABC che la renderà la più ricca tra le attrici tv drammatiche. Il patto copre la stagione in corso di Grey’s Anatomy e una 15esima e 16esima stagione (anche se queste ultime due non sono state formalmente ordinate, ma Shonda Rhimes ha affermato: “Lo show andrà avanti fino a quando Ellen vorrà farlo“). Il nuovo contratto ...

Anticipazioni su Grey’s Anatomy 14×09 - l’incontro shock tra Jo e Paul sulla scia di TimesUp contro le molestie : Per Jo Wilson sarà una resa dei conti del tutto particolare: le Anticipazioni su Grey's Anatomy 14x09 di Camilla Luddington a Entertainment Weekly rivelano come sarà l'incontro tra la specializzanda e suo marito Paul (Matthew Morrison). L'attrice ha raccontato che l'episodio che la vedrà protagonista, intitolato “1-800-799-7233”, a fronte di una buona e giusta causa, affronterà il tema della violenza domestica. Come reagirà Jo al ritorno di ...