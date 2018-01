Gli Europei 2020 tutti su Sky | 27 partite in chiaro anche sulla Rai

Sky Sport acquista i diritti integrali deGli Europei di Calcio 2020 : Due grandi eventi da vivere dall’inizio alla fine con il miglior racconto possibile, tra tecnologia e competenza al commento: oltre a tutta la Formula 1 in diretta fino al 2020, su Sky anche i prossimi Europei di Calcio. Grazie a un accordo con UEFA, Sky annuncia infatti di aver acquisito i diritti di tutti i match degli Europei di Calcio 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Dopo Euro 2016<sup...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Alexia Runggaldier argento nell’individuale! Tra Gli uomini si impone Felix Leitner : Nella giornata odierna si sono aperti in Val Ridanna gli Europei 2018 di Biathlon. In programma le prove individuali, rispettivamente 20 chilometri per gli uomini e 15 per le donne. Andiamo a vedere quanto successo in questa prima giornata di gare sul territorio italiano che ha visto protagonista anche la squadra azzurra con la prima medaglia di Alexia Runggalier. Tra gli uomini, andando in ordine cronologico, successo per l’austriaco ...

Calcio a 5 - Italia-Polonia 7-0 : azzurri straripanti nel penultimo test prima deGli Europei! De Oliveira - Calderolli e Lima scatenati : Ottimi segnali per l’Italia in vista degli Europei 2018 di Lubiana, che prenderanno il via il prossimo 30 gennaio e si concluderanno in 10 febbraio. Nel penultimo test che precede la rassegna continentale, gli azzurri mettono alle corde la Polonia al Palacesaroni di Genzano, prevalendo con un perentorio 7-0 che la dice lunga sul talento di un gruppo che fa già sognare. Il ct Menichelli schiera in avvio Mammarella, Honorio, De Luca, Fusari ...

Calcio a 5 - penultimo test per l’Italia verso Gli Europei 2018. C’è la Polonia sul cammino degli azzurri : Un test importante per verificare la condizione del gruppo in vista dell’imminente appuntamento con gli Europei 2018 e per consentire al ct Menichelli di sciogliere gli ultimi dubbi in merito ai convocati che saliranno sul volo per Lubiana. Il gruppo sta svolgendo per ora la preparazione al PalaCesaroni di Genzano, che stasera, lunedì 22 gennaio, sarà teatro dell’amichevole tra Italia e Polonia, la penultima uscita degli azzurri ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : il medaGliere e le statistiche della rassegna continentale : Si sono conclusi sabato a Mosca i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018. Il bilancio della rassegna continentale ci restituisce ancora una volta un dominio della Russia, che ha ottenuto due titoli e ben nove medaglie complessive sulle dodici a disposizione. Nelle coppie d’artistico, in particolare, Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov hanno conquistato il loro secondo titolo consecutivo, mentre per la nazionale russa si tratta ...

Pattinaggio - Carolina Kostner nella leggenda : RECORD ASSOLUTO di podi aGli Europei! EguaGliato il mito Rodnina : Carolina Kostner ha realizzato un mitologico RECORD conquistando l’undicesima medaglia della sua carriera agli Europei. Si tratta di un primato ASSOLUTO prendendo in considerazione tutte le categorie. L’azzurra, infatti, ha eguagliato il leggendario RECORD di podi continentali firmato da Irina Rodnina. La sovietica vinse undici ori agli Europei nella danza (con due partner differenti) dal 1969 al 1980. Carolina, invece, si è sempre ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 – Carolina Kostner : “Felice per la medaGlia - arrabbiata per la prestazione : troppi errori - sistemo per le Olimpiadi” : Carolina Kostner ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico. La Divina del ghiaccio azzurro è salita sul podio continentale per l’undicesima volta in carriera: un record assoluto. L’altoatesina è contenta per il risultato, arrivato però con una caduta e diverse sbavature nel programma libero. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport al termine della gara: “Solo ...

Pattinaggio artistico - il palmares di Carolina Kostner : tutti i podi e le vittorie. 11 medaGlie aGli Europei! : Carolina Kostner ha conquistato l’undicesima medaglia della carriera agli Europei: un record assoluto per l’azzurra, oggi terza sul ghiaccio di Mosca alle spalle di Zagitova e Medvedeva. Alle spalle delle due russe c’è l’eterna altoatesina che allarga il suo infinito palmares in cui figurano anche una medaglia alle Olimpiadi (bronzo a Sochi 2014) e sei sigilli ai Mondiali tra cui il trionfo del 2012. OLIMPIADI (1 ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner coraggiosa - l’azzurra azzarda e sbaGlia ma arriva il bronzo : L’undicesima medaglia in carriera di Carolina Kostner era già nell’aria dopo lo short program. Il largo distacco di dieci punti che separava la pattinatrice altoatesina dalla russa Maria Sotskova ha concesso alla neo medaglia di bronzo continentale di correre qualche rischio in più rispetto al solito. Il risultato di questo tentativo è stato purtroppo il peggior libero della stagione, chiuso in quarta posizione nel segmento con ...

