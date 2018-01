Giulio Regeni | il procuratore | ' Ucciso per le sue ricerche' - VIDEO

LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 25 gennaio : dal treno deragliato a Giulio Regeni : Oggi, giovedì 25 gennaio 2018, alle15.10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:54:00 GMT)

Giulio REGENI/ #2annisenzaGiulio - nuovo colpo di scena : un testimone avrebbe mentito : Mentre in Italia ci si appresta a ricordare GIULIO REGENI a due anni dalla scomparsa, la Procura generale egiziana bolla come "falsa" una missiva in precedenza attribuita ai servizi segreti(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:23:00 GMT)

Due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni : il video appello dei genitori : Due anni fa, il 25 gennaio del 2016, si perse ogni traccia di Giulio Regeni, il dottorando italiano scomparso mentre si trovava al Cairo per le sue ricerche universitarie. Il suo corpo venne ritrovato nove...

Due anni di indagini su Giulio Regeni : A che punto siamo nella ricostruzione di chi nel 2016 ha rapito, torturato e ucciso un ricercatore italiano al Cairo The post Due anni di indagini su Giulio Regeni appeared first on Il Post.

Regeni - Pignatone : 'Giulio ucciso per le sue ricerche' : Oggi fiaccolate in oltre 100 piazze a due anni dalla scomparsa. In una lettera ai quotidiani, il procuratore di Roma ha difeso i risultati raggiunti, 'non intendiamo fermarci per arrivare alla verità' ...

Cari Gentiloni & Alfano - non abbiamo intenzione di mollare : vogliamo verità e giustizia per Giulio Regeni : Ne ho scritto e ne ho parlato molto in questi due anni. E forse per una parte della politica e dei media di questo Paese, il fatto non è più "interessante", perché tutto ha un prezzo nel mercato della comunicazione e pare che ormai di accertare la verità sul caso di Giulio Regeni, interessi alla famiglia, alla procura che sta indagando e a pochi altri.A me e alla comunità politica che rappresento, la ...

Regeni - Pignatone : “Giulio ucciso per sue le ricerche - 007 egiziani coinvolti” : Regeni, Pignatone: “Giulio ucciso per sue le ricerche, 007 egiziani coinvolti” Il magistrato italiano “accusa” l’università britannica: “Da loro dichiarazioni contraddittorie” Continua a leggere L'articolo Regeni, Pignatone: “Giulio ucciso per sue le ricerche, 007 egiziani coinvolti” sembra essere il primo su NewsGo.

Regeni - Pignatone : 'Giulio ucciso per sue le ricerche - 007 egiziani coinvolti' : Giulio Regeni è stato ucciso per le sue ricerche ed è certo il ruolo dei Servizi: lo mette nero su bianco il procuratore Giuseppe Pignatone in una lettera ai media. Il movente, "pacificamente da ...

La verità su Giulio Regeni resta affare di Stato : Esattamente due anni fa alle 19.41, era la sera di lunedì 25 gennaio 2016, Giulio Regeni inviò l'ultimo sms della sua vita. Poi sarebbe entrato nella metropolitana del Cairo per scomparire. Il suo ...

#2annisenzaGiulio : teniamo accesa la memoria sulla morte di Regeni. La mappa delle fiaccolate : Fiaccole accese in tutta Italia: stasera verranno accese in 107 città alle 19.41, l’ora in cui Giulio Regeni venne visto vivo per l’ultima volta la sera di quel maledetto 25 gennaio 2016. Due anni sono passati da allora: due anni da quando il nome di Giulio si aggiunse a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, quel nome si sarebbe aggiunto al lungo elenco delle persone ...

Giulio Regeni - 2 anni dopo l’Italia in piazza : la “realpolitik” delle istituzioni ha infiammato la coscienza civile : Diciotto parole. “Siamo convinti che Al Sisi sia un interlocutore appassionato nella ricerca della verità“. Era il 9 novembre 2017, un anno e mezzo dopo il 3 febbraio 2016, quando il corpo sfigurato di Giulio Regeni veniva raccolto lungo l’autostrada tra il Cairo e Alessandria. Diciotto parole che il ministro degli Esteri Angelino Alfano pronunciava dopo 18 mesi di depistaggi, rassicurazioni pelose e fandonie evidenti da parte ...

L’Italia si tinge di giallo per Giulio Regeni : Si tinge di giallo l’Italia per ricordare Giulio Regeni. A due anni dalla scomparsa al Cairo del ricercatore friulano, oggi alle 19.41 (l’ora dell’ultimo messaggio inviato da Giulio) oltre 100 piazze da Nord a Sud risponderanno all’appello della famiglia e…Continua a leggere →

Due anni senza Giulio Regeni - due anni senza verità : Esattamente due anni fa si perdevano le tracce di Giulio Regeni, 28 anni, trovato morto al Cairo pochi giorni dopo, il 3 febbraio 2016, con i segni della tortura, sul ciglio di una autostrada. Da allora, ancora nessun colpevole. Tanti sospetti, ma nessun imputato. Regeni stava conseguendo un dottorato di ricerca al Girton College dell’Università di Cambridge e si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti ...

Giulio Regeni - due anni fa la scomparsa. Il Procuratore Pignatone : "Ucciso per le sue ricerche" : Fiaccolate e commemorazione in tutta Italia per il ricercatore italiano scomparso in Egitto il 25 gennaio di due anni fa e poi ritrovato barbararamente ucciso. Palinsesto speciale per le reti Rai