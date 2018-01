Giornata della memoria - Mattarella : "Leggi razziali macchia indelebile della nostra storia" : Il capo dello Stato nella celebrazione al Quirinale si scaglia contro il fascismo: "Sbagliato dire che fece anche cose buone". E sulla Shoah: "Resta unica...

Giornata della Memoria 2018. Esodi - migrazioni - deportazioni : Per informazioni: www.casadellacultura.it http://www.cmp-spiweb.it/iniziative/evento.asp?id_notizia=598 inviato da giuliaecho3 nella categoria Cronaca

Video/ Lazio-Udinese (3-0) : highlights e gol della partita. Oddo soddisfatto (Serie A - recupero 12^ Giornata) : Video Lazio Udinese (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti dominanti nel recupero della 12^ giornata di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:51:00 GMT)

Video/ Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol della partita. Parla Pradè (Serie A - recupero 3^ Giornata) : Video Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi ed è stata valida per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:43:00 GMT)

Video/ Lazio-Udinese (3-0) : highlights e gol della partita. Parla Inzaghi (Serie A - recupero 12^ Giornata) : Video Lazio Udinese (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti dominanti nel recupero della 12^ giornata di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:25:00 GMT)

Video/ Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol della partita. Amarezza Florenzi (Serie A - recupero 3^ Giornata) : Video Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi ed è stata valida per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:17:00 GMT)

Spettacoli - mostre e canti : la Giornata della Memoria in Bergamasca : Sono numerose le iniziative promosse in Bergamasca per la giornata della Memoria. In questa data, che ricorre ogni anno il 27 gennaio, si ricordano le vittime e l'orrore della Shoah affinchè simili ...

Video/ Lazio Udinese (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 12^ Giornata) : Video Lazio Udinese (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti dominanti nel recupero della 12^ giornata di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 3^ Giornata) : Video Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi ed è stata valida per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:01:00 GMT)

Pagelle/ Sampdoria-Roma (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 recupero 3^ Giornata) : Pagelle Sampdoria Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della terza giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match di Marassi(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 23:02:00 GMT)

Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della terza Giornata di Serie A giocato stasera : Sampdoria e Roma hanno pareggiato per 1 a 1 nel recupero giocato stasera di una partita della terza giornata di Serie A, che era stata rinviata a inizio settembre per pioggia. hanno segnato nel recupero del primo tempo Fabio Quagliarella, The post Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della terza giornata di Serie A giocato stasera appeared first on Il Post.

Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della seconda Giornata di Serie A giocato stasera : Sampdoria e Roma hanno pareggiato per 1 a 1 nel recupero giocato stasera di una partita della seconda giornata di Serie A, che era stata rinviata a inizio settembre per pioggia. hanno segnato nel recupero del primo tempo Fabio Quagliarella, The post Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della seconda giornata di Serie A giocato stasera appeared first on Il Post.

Calcio - Serie A 2017-2018 : Lazio-Udinese 3-0 - i biancocelesti dominano all'Olimpico il recupero della dodicesima Giornata : Per la cronaca, altro intervento miracoloso di Strakosha che rimedia ad un suo invio errato salvando su de Paul. CLASSIFICA Serie A Napoli 54 Juventus 53 Lazio 46 Inter 43 Roma* 40 Sampdoria* 33 ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Lazio-Udinese 3-0 - i biancocelesti dominano all’Olimpico il recupero della dodicesima Giornata : Andato in scena all’Olimpico il recupero tra Lazio e Udinese, match rinviato nello scorso mese di novembre a causa della forte pioggia che quel giorno imperversava, valido per il 12° turno di Serie A. Successo 3-0 per i padroni di casa firmato dall’autorete di Samir al 22′, da Nani al 47′ e da Felipe Anderson all’87’. Grazie a questo risultato prosegue il grande momento dei laziali di Simone Inzaghi, terzi in ...