Giornata della memoria - Mattarella : Leggi razziali macchia indelebile : "Le Leggi razziali rappresentano un capitolo buio, una macchia indelebile, una pagina infamante della nostra storia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando al Quirinale la Giornata della memoria."Anche in Italia questo folle e scellerato processo di riduzione delle persone in oggetti fu attuato con consapevolezza e determinazione - ha continuato il presidente -. Sul territorio ...

Giornata della Memoria 2018. Esodi - migrazioni - deportazioni : Per informazioni: www.casadellacultura.it http://www.cmp-spiweb.it/iniziative/evento.asp?id_notizia=598 inviato da giuliaecho3 nella categoria Cronaca

Spettacoli - mostre e canti : la Giornata della Memoria in Bergamasca : Sono numerose le iniziative promosse in Bergamasca per la giornata della Memoria. In questa data, che ricorre ogni anno il 27 gennaio, si ricordano le vittime e l'orrore della Shoah affinchè simili ...

Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della terza Giornata di Serie A giocato stasera : Sampdoria e Roma hanno pareggiato per 1 a 1 nel recupero giocato stasera di una partita della terza giornata di Serie A, che era stata rinviata a inizio settembre per pioggia. hanno segnato nel recupero del primo tempo Fabio Quagliarella, The post Sampdoria e Roma hanno pareggiato 1 a 1 nel recupero della terza giornata di Serie A giocato stasera appeared first on Il Post.

