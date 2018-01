Giorgia Meloni attacca gli alleati | ' La coalizione perde tempo Sono spaventata'

Giorgia Meloni sul treno deragliato vicino Milano : "Morire così è inaccettabile - sforare il tetto del 3%" : "Morire così, nel 2018, in una nazione che fa parte del G8 è francamente inaccettabile . Io penso che la questione infrastrutturale sia l'unica cosa sulla quale si può dire qualcosa in questo momento, è uno dei grandi temi della politica". Intervenendo ad Agorà, su Rai 3, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , ha commentato così l'incidente del treno avvenuto alle porte di Milano .Allargando la ...

Giorgia Meloni contro Paolo Gentiloni nel collegio Roma 1 per la Camera : Per la cronaca, il Movimento 5 Stelle vorrebbe candidare una donna, probabilmente la deputata uscente Carla Ruocco già componente del defunto direttorio grillino.

RIFORMA PENSIONI/ La priorità per Giorgia Meloni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. La priorità per Giorgia Meloni . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 gennaio(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:59:00 GMT)

Giorgia Meloni - sul palco Katia Ricciarelli : una bomba acchiappa-voti : Per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni , una giornata tutta dedicata al Made in Italy e all'ascolto 'delle eccellenze italiane'. Oggi, sabato 20 gennaio, un appuntamento a Milano dove il filo ...

Kronos il tempo della scelta : ospiti Graziano Del Rio - Maurizio Lupi e Giorgia Meloni : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Kronos : Giorgia Meloni e i leader di "Noi ...

Giorgia Meloni : 'Italia - taxi per gli scafisti. Ci ridurranno a un campo profughi' : Pugno durissimo contro l'immigrazione. Giorgia Meloni ha le idee chiarissime: 'In Italia non si entra illegalmente. Non consentiamo a nessuno di entrare se non ne ha il diritto. Bisogna ripristinare ...