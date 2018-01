Ginnastica | Larry Nassar condannato a 175 anni di carcere! Pena pesante per il “Mostro

Ginnastica - medico stupratore/ Larry Nassar condannato fino a 175 anni : “firmata la sua sentenza a morte" : Ginnastica, medico stupratore: Larry Nassar accusato da oltre 150 atlete, condannato fino a 175 anni di reclusione: le parole choc delle vittime e del giudice.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 20:09:00 GMT)

Abusi nella Ginnastica - Larry Nassar condannato a 175 anni : Il medico Larry Nassar, ex responsabile per la Federazione americana di ginnastica è stato condannato fino a 175 anni di prigione per gli Abusi sessuali su decine di atlete americane e pazienti. La ...

Larry Nassar - ex medico della Nazionale statunitense di Ginnastica - è stato condannato a un massimo di 175 anni di reclusione per abusi sessuali : La giudice Rosemarie Aquilina del Tribunale di Lansing, nel Michigan, ha condannato Larry Nassar a una pena che va da un minimo di 40 a un massimo di 175 anni di reclusione per aver abusato sessualmente più di cento atlete, The post Larry Nassar, ex medico della Nazionale statunitense di ginnastica, è stato condannato a un massimo di 175 anni di reclusione per abusi sessuali appeared first on Il Post.

Ginnastica - “Larry Nassar ha violentato anche mio fratello”. L’accusa shock di Kamerin Moore - abusi anche sui ragazzi : Arrivano nuove notizie sconvolgenti dal tribunale del Michigan dove si sta svolgendo il processo contro Larry Nassar, accusato di abusi sessuali e molestie da oltre 140 ragazze e dichiaratosi colpevoli. L’ex medico della Nazionale Statunitense di Ginnastica femminile è in attesa della condanna che dovrebbe arrivare nei prossimi due giorni, contro di lui anche le confessioni di Campionesse Olimpiche come Simone Biles, Gabby Douglas, Aly ...

Simone Biles/ Ginnastica - la campionessa confessa : abusata sessualmente da Larry Nassar : Simone Biles confessa: anche io abusata da Larry Nassar. L'ex medico del team USA ancora sotto processo per molestie su minori. La ginnasta si racconta ai fan. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 09:28:00 GMT)

Ginnastica - SHOCK Simone Biles : “Sono stata violentata da Larry Nassar”. La confessione della Campionessa Olimpica : Anche Simone Biles è stata violentata e abusata sessualmente dal dottor Larry Nassar. La Campionessa Olimpica, icona indiscussa della Ginnastica artistica, ha confessato le angherie subite dall’ex medico della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile. La dominatrice indiscussa della Polvere di Magnesio, colei che ha vinto quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e la più vincente di sempre ai Mondiali (tra le ...

Simone Biles ha raccontato di essere stata abusata sessualmente dall’ex medico della nazionale USA di Ginnastica Larry Nassar : La ginnasta statunitense Simone Biles ha raccontato di essere stata abusata sessualmente dall’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica Larry Nassar, in attesa di una condanna dopo essersi dichiarato colpevole di avere molestato sette ragazze durante un processo a suo The post Simone Biles ha raccontato di essere stata abusata sessualmente dall’ex medico della nazionale USA di ginnastica Larry Nassar appeared first on Il ...

Ginnastica - caso Larry Nassar : chiesti 125 anni di prigione per abusi e violenze sessuali. A giorni la sentenza : Presso il tribunale del Michigan è stato presentato un memorandum nella giornata di mercoledì: l’ufficio del procuratore generale dello Stato ha chiesto che il dottor Larry Nassar venga condannato a una pena tra i 40 e 125 anni di reclusione. I capi di imputazione riguardano abusi e violenze sessuali su circa 150 ragazze minorenni tra cui anche Gabby Douglas, Aly Raisman, McKayla Maroney (tutte e tre Campionesse Olimpiche a Londra 2012, ...

Ginnastica - Maggie Nichols : “Anche io abusata sessualmente da Larry Nassar. Avevo denunciato - non mi hanno ascoltata. Sono con Douglas - Maroney e Raisman” : Anche Maggie Nichols esce allo scoperto e confessa di aver subito molestie sessuali da parte di Larry Nassar, l’ex medico della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica contro cui avevano già testimoniato Gabby Douglas, Aly Raisman e McKayla Maroney. Il medico si è già dichiarato colpevole in tribunale e attende la sentenza che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La 20enne del Minnesota fece parte della squadra che vinse ...

Ginnastica - Larry Nassar condannato a 60 anni per pedopornografia. Attesa per la sentenza sugli abusi sessuali : Larry Nassar è stato condannato a 60 anni di reclusione per il possesso di materiale pedopornografico. Questa la sentenza del tribunale del Michigan che ha deciso di infliggere 20 anni di pena per ciascuno dei tre capi di imputazione. L’ex dottore della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile si è anche dichiarato colpevole, poche settimane fa, di aver abusato sessualmente di diverse ragazzine tra cui McKayla Maroney, Aly ...

Ginnastica - Larry Nassar colpevole di molestie : 'Mi dispiace' : LANSING (STATI UNITI) - 'A tutte le ragazze coinvolte, mi dispiace terribilmente'. Larry Nassar , 54enne ex medico della nazionale statunitense di Ginnastica e dell'Università del Michigan, si è ...

Larry Nassar - ex medico della nazionale Usa di Ginnastica artistica ammette di aver molestato le atlete : Larry Nassar ha ammesso di aver molestato decine di atlete. L’ex medico della nazionale Usa di ginnastica artistica si è dichiarato colpevole durante l’udienza del 22 novembre in un tribunale di Lansing nel Michigan. Rischia almeno 25 anni di prigione per aver molestato oltre cento atlete. La campionessa olimpica Gabby Douglas ha rivelato di essere stata una delle vittime. Gabby, lo “scoiattolo di Virginia Beach” che ai ...

