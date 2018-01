Giappone | valanga dopo eruzione su piste da sci | 1 morto e 11 feriti video

ERUZIONE VULCANO E VALANGA IN Giappone/ Video - Kusatsu-Shirane : un morto per la ‘pioggia’ di rocce : GIAPPONE, ERUZIONE VULCANO Kusatsu-Shirane: una montagna a nord-ovest di Tokyo è letteralmente esplosa. Il bilancio, per ora, parla di un morto e diversi feriti.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Una persona è morta e altre 12 sono state ferite da una valanga scatenata da un’eruzione in Giappone : Un membro delle forze di autodifesa Giapponesi è morto e almeno altre 12 persone sono state ferite quando il vulcano Kusatsu-Shirane ha eruttato, causando una valanga e producendo una pioggia di rocce e lapilli che ha colpito un resort sciistico The post Una persona è morta e altre 12 sono state ferite da una valanga scatenata da un’eruzione in Giappone appeared first on Il Post.

