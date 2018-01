: #BreakingNews Gentiloni:sì a cooperazione,no chiusure - CybFeed : #BreakingNews Gentiloni:sì a cooperazione,no chiusure - NoiNotizie : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Gentiloni è intervenuto alla #conferenzacoopera - marioafrica : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Gentiloni è intervenuto alla #conferenzacoopera - BGrisafi : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Gentiloni è intervenuto alla #conferenzacoopera - RobRe62 : Il Presidente Gentiloni è intervenuto alla #conferenzacoopera -

Alla Conferenza nazionale della, il premierafferma che la "cooperazionè è una componente fondamentale delle relazioni internazionali" in opposizione al "ritorno di protezionismi edi frontiere". Sulla questione migranti "l'Italia è orgogliosa, ha salvato l'onore dell'Europa". Il continente "invecchia,c'è bisogno di migrazione" attraverso "flussi sicuri", aggiunge. E dire "aiutiamoli a casa loro è spesso un atteggiamento di chisura. Non può essere l'impostazione di un grande Paese come l'Italia".(Di giovedì 25 gennaio 2018)