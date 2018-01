Galaxy S9 | Ecco I Colori Disponibili Al Lancio

Samsung - grande attesa per il Galaxy S9 : ecco le caratteristiche - si punta sulla fotocamera : grande attesa in casa Samsung per il lancio del Galaxy S9, lo smartphone top di gamma della casa coreana che verrà svelato il 25 febbraio prossimo al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Lo ha confermato l’azienda sudcoreana, che ha distribuito un invito per l’evento in cui lascia intendere che il pezzo forte del nuovo dispositivo sarà la fotocamera “reinventata”. ...

Samsung Galaxy S9 arriva il 25 febbraio : ecco tutto quello che sappiamo : (Foto: Samsung) Dopo la consueta sequela di indiscrezioni, finalmente i fan della serie di smartphone Galaxy S hanno una data precisa per il lancio dei nuovi dispositivi: domenica 25 febbraio. In queste ore il produttore coreano Samsung ha infatti spedito gli inviti per l’evento di presentazione dell’atteso gadget, che si terrà tra un mese esatto alle ore 18 nella cornice del Mobile World Congress di Barcellona. Insieme ...

Ecco il retro del Samsung Galaxy S9 Plus : collage di foto non lascia dubbi : Chiarissimi gli ultimi case render che stanno circolando in questo preciso istante in rete con protagonista il Samsung Galaxy S9 Plus, che dovrebbe anche essere l'unico ad essere equipaggiato con un sistema di doppia fotocamera, a differenza di quanto potessimo aspettarci mesi fa, quando si era soliti dare per scontato il produttore avrebbe riservato lo stesso trattamento ad entrambi gli esemplari. Purtroppo già da diverse settimane circolano ...

Samsung Galaxy S9 - ecco tutte le caratteristiche di una fotocamera che sarà top : Poco più di un mese alla presentazione di uno dei dispositivi più attesi dagli amanti di Android: parliamo del Samsung Galaxy S9, a cui gli androidiani affidano il riscatto del mondo Android nei confronti del predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. Ma dopo un boom di vendite incredibile dello smartphone del decennale, sembra che l'iPhone X sia incappato in una involuzione nelle vendite, tanto che le ultime ...

Samsung Galaxy X : ecco le ultime novità sullo schermo del nuovo dispositivo : Se dici Samsung il primo pensiero di un appassionato di telefonia mobile è il Galaxy S9: l'attesa per il lancio sul mercato del nuovo dispositivo dell'azienda asiatica è evidente, soprattutto perché manca davvero poco alla sua presentazione. Sarà infatti il Mobile World Congress di Barcellona, evento di elettronica che si terrà dal 26 febbraio al 01 marzo 2018, ad ospitare il debutto dello smartphone targato Samsung, in un evento che attirerà ...

Batteria Galaxy S9 e S9+ : Ecco La Sua Potenza : Galaxy S9 / S9+: certificazione FCC e batterie da 3000 e 3500 mAh. Le batterie di Galaxy S9 e S9+ potrebbero deluderti Samsung Galaxy S9 e S9+: Ecco i dettagli sulla Batteria Aspettando la presentazione ufficiale di Galaxy S9 e S9+, che avverrà al MWC 2018 di Barcellona a fine Febbraio, emergono in rete nuovi e interessanti […]

Gennaio 2018 perfetto per comprare il Samsung Galaxy S8 - ecco perché : Possiamo tranquillamente affermare che questo per gli acquirenti è il momento ideale per mettere le mani sul Samsung Galaxy S8, un dispositivo che fa tendenza, bello da morire, e che poco o nulla avrà da invidiare agli ormai prossimi top di gamma 2018. Secondo le più recenti voci di corridoio, il Galaxy S9 apporterà ben poche innovazioni rispetto all'attuale ammiraglia (quella che più sta stuzzicando le fantasie dei futuri acquirenti è la ...

Presente al CES 2018 il Samsung Galaxy X : ecco cosa ne è venuto fuori : L'azienda sudcoreana ha fatto di tutto per occultare il Samsung Galaxy X, che in realtà adesso sappiamo essere stato Presente a suo modo al CES 2018 di Las Vegas, anche mostrato solo ad alcuni, a porte rigorosamente chiuse e lontani da occhi indiscreti. Qualcosa sembra essere comunque trapelato, come per esempio le dimensioni dello schermo nella sua massima estensione da 7.3 pollici, contraddistinto da una curvatura interna di 0.1 mm ed ...

ASUS ZenFone 4 - ZenFone 4 Selfie - ZenFone 4 Max - Samsung Galaxy A5 2017 - Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano : ecco le novità : ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e infine Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità L'articolo ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco il nuovo Samsung Galaxy A8 2018 - concreto bello e costoso (come sempre) : anteprima video : Ieri sono stato al Samsung District per toccare con mano il nuovo Samsung Galaxy A8 2018, il medio gamma designato a far macinare […] L'articolo Ecco il nuovo Samsung Galaxy A8 2018, concreto bello e costoso (come sempre): anteprima video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Non è iPhone X e nemmeno Galaxy S9 : ecco DOOGEE V - con lettore di impronte nel display : DOOGEE V sarà in primo smartphone full screen con lettore di impronte digitali integrato nel display, e con una forma che ricorda tanto iPhone X. L'articolo Non è iPhone X e nemmeno Galaxy S9: ecco DOOGEE V, con lettore di impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Non Comprare Un Galaxy S8 A Gennaio 2018 : Ecco Il Motivo! : Stai pensando di Comprare un Galaxy S8 a Gennaio 2018? Non farlo! Ti spiego perché è meglio aspettare ed evitare di spendere 500 euro per questo smartphone Non Comprare Galaxy S8 adesso! Non mi fraintendere: Galaxy S8 è un ottimo smartphone, uno dei migliori in commercio, tanto che io stesso lo possiedo e sono felicissimo di averlo acquistato. […]

Ecco la cover ufficiale del Samsung Galaxy J2 (2018) e il supporto ad Android 8.0 Oreo per Samsung Music : In attesa della sua presentazione (prevista al CES 2018), sul sito di Samsung sono apparsi gli accessori ufficiali del Samsung Galaxy J2 (2018) L'articolo Ecco la cover ufficiale del Samsung Galaxy J2 (2018) e il supporto ad Android 8.0 Oreo per Samsung Music è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.