Galaxy S8 e S9 | per Samsung si aprono scenari inattesi dopo l' attacco?

Le fotocamere frontali del Samsung Galaxy A8 (2018) hanno feature per personalizzare i selfie : Tra le feature dei Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A8 Plus (2018) vi è anche una modalità notte per i selfie. Scopriamo insieme il suo funzionamento

Uscita ufficiale Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 25 febbraio : perché la fotocamera reimmaginata : Non ci sono più dubbi sulla data di Uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: il 25 febbraio è il giorno della presentazione delle due ammiraglie in quel di Barcellona, giusto 24 ore prima del via del Mobile World Congress, come avevamo pure anticipato nei giorni scorsi. Il produttore ha cominciato ad inviare alla stampa gli inviti per l'evento speciale e ad oggi, dunque, manca giusto un mese al lancio dei successori dei Samsung Galaxy S8 La ...

Aggiornamenti per Galaxy J3 e A5 (2016) - A3 (2017) - ZenFone 3 Laser - Xperia C4 e Moto X4 : Samsung Galaxy J3 (2016), Galaxy A5 (2016), Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 3 Laser (ZC551KL), Sony Xperia C4 e Motorola Moto X4 stanno iniziando a ricevere nuovi Aggiornamenti software, tra patch di sicurezza, miglioramenti minori, Android 7.0 Nougat e Android 8.0 Oreo.

Video Samsung Galaxy S9 già in prova?Test sensibilità display lascia ben sperare : La mole di informazioni leaked sul Samsung Galaxy S9 è notevole, pur volendo considerare il lancio della nuova ammiraglia tra circa un mese. Con quasi assoluta certezza, in quel di Barcellona tra il 25 e il 26 febbraio al MWC, il successore del Samsung Galaxy S8 sarà presentato al pubblico di esperti e non solo. Una manciata di settimane dunque ci separano al grande evento ma nel frattempo, il numero di contenuti audio/Video (presunti reali) in ...

Samsung tarda meno del previsto : patch di gennaio per Galaxy Note 8 ed S6 (Edge) in roll out : Finora Samsung non ha brillato sugli aggiornamenti per Galaxy Note 8. Se ancora si attende Android 8.0 Oreo, spesso si fanno attendere troppo anche le patch

Perché le foto del Samsung Galaxy S9 saranno nettamente migliori di quelle del Galaxy S8 : A poche settimane dall'uscita del Samsung Galaxy S9 , normale che i rumor sul prossimo top di gamma (nelle due varianti standard e Plus siano copiose). quelle di oggi riguardano in modo particolare la fotocamera, cosa che ci permette di effettuare un parallelo interessante con gli attuali Galaxy S8. Raccogliendo molte delle informazioni che ci segnala il sito SamMobile, ecco cosa possiamo già scoprire in merito ai prossimi top di gamma. Il ...

Samsung Galaxy S9 - arriva la modalità turbo per dispositivo - di cosa si tratta? : Parte ufficialmente la sfida ad Apple ed al suo iPhone X: eh si, perché manca oramai poco più di un mese alla presentazione di uno dei più attesi smartphone del 2018, parliamo ovviamente del Samsung Galaxy S9. Il nuovo dispositivo dell'azienda asiatica sarà probabilmente presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona, in un evento dedicato proprio a Samsung il 26 febbraio, giorno di apertura del MWC che si terrà fino al 01 febbraio ...

Importanti novità in arrivo per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 : Samsung illustra il funzionamento del nuovo sensore ISOCELL che dovrebbe equipaggiare i prossimi top di gamma. Grazie alla tecnologia 3 stack FRS (fast-read-out sensor) sarà in grado di registrare video FullHD a 480 frame al secondo. Sarà inoltre presente un nuovo sistema di messa a fuoco ultra rapido.

Modifiche alla fotocamera di Samsung Galaxy S8 e S7 : fix per portrait mode : Qualche giorno fa vi avevamo parlato della disponibilità per Samsung Galaxy S8 e S7 (il discorso è esteso anche al Note 8) di un APK modificato che permetteva di testare la Google Camera dei Pixel, per poter sfruttare l'ormai famosa 'modalità ritratto' (da qualche tempo a questa parte abilitata sui modelli con processore Exynos, quelli internazionali, e più di recente con supporto alla fotocamera anteriore). In molti ci avete scritto, ...

Come avere le gesture di iPhone X su Android - guida per Galaxy S8 - Huawei P10 e altri : Avete mai pensato di provare le gesture di iPhone X sul vostro Android? E' possibile farlo ed è semplicissimo! Nella nostra guida vi spieghiamo Come fare. Si prestano molto bene i Samsung Galaxy S8, Galaxy Note 8 ma anche Huwei P10, Moto Z 2 Play, Moto G5 Plus e tanti altri.

Tre aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S7 da non perdere : cosa cambia in galleria immagini - video e calcolatrice : Forse molti possessori di Samsung Galaxy S8 e S7 (e rispettivi modelli Plus e Edge) sono abituati ad attendere con ansia solo gli aggiornamenti del sistema operativo, aspettandosi da questi nuove funzioni e miglioramenti dell'esperienza d'uso dei device. Eppure anche gli update delle applicazioni del produttore presenti sul Galaxy App Store possono essere rilevanti. Quelli che abbiamo deciso di portare all'attenzione dei nostri lettori oggi sono ...

Samsung : partito dall'Asia il rilascio delle patch di gennaio per Galaxy S8 - S8 Plus - S7 - S7 Edge e A8+ (2018) : Samsung ha iniziato in Asia (Cina e India) a rilasciare le patch di sicurezza di gennaio 2018 per diversi smartphone di fascia medio-alta: si tratta in particolare Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge e Galaxy A8+ (2018)

Immediata replica sui rallentamenti per i Samsung Galaxy e l’obsolescenza programmata : Non poteva mancare in queste ore una replica ufficiale da parte di Samsung per quanto riguarda le dure accuse riguardanti i rallentamenti dei suoi Samsung Galaxy, visto che l'Antitrust ha parlato di vera e propria obsolescenza programmata sia per il produttore coreano, sia per Apple. Questa mattina abbiamo già condiviso coi nostri lettori i primi dettagli sull'argomento, con apposito approfondimento, ma ora dobbiamo concentrarci assolutamente ...

Ritorno all’aggiornamento su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia : XXS1DQLC per Vodafone : Ritorno all'aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: l'interesse questa volta è tutto dalla parte dei brandizzati Vodafone, che a distanza di diverse settimane riprendono il processo di roll-out via OTA, accogliendo la patch di dicembre attraverso la serie firmware XXS1DQLC. La date build del pacchetto non è tra le più recenti (risale al 14 dicembre), ma comunque c'è da accontentarsi, trattandosi di un software destinato ad un modello ...