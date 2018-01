Gabigol | saudade e ritorno al Santos | la parabola di una leggenda al contrario stile Luis

: Criscitiello parla di soldi "buttati" per JoaoMario e Gabigol. Investimenti, si chiamano così.Ti può andare bene o… - donatocerullo : Criscitiello parla di soldi "buttati" per JoaoMario e Gabigol. Investimenti, si chiamano così.Ti può andare bene o… -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Gabriel Barbosa Almeida , al secolo Gabigo l, torna alla casa madre. La stessa che fu di Pelé: il, che lo lanciò come stella brasiliana del futuro, puntero al cospetto del quale il mondo del calcio si sarebbe presto dovuto inginocchiare. L' Inter , pensando di bissare - in qualche modo - l'affare che fece più o meno 20 anni prima con Ronaldo, se lo aggiudico per 30 milioni di ...