: Furore 2, anticipazioni sulla nuova stagione in arrivo su Canale 5 - SuperGuidaTV : Furore 2, anticipazioni sulla nuova stagione in arrivo su Canale 5 -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Annunciata la secondadi2, la fiction di successo di5 con protagonisti Francesco Testi e Massimiliano Morra La famiglia Licata ritorna protagonista nel secondo capitolo di2, la fiction televisiva campione d’ascolti di5. Scopriamo, cast e data di messa in onda della2: quando va in onda? Finalmente Mediaset ha annunciato la secondadi2 per la gioia dei tantissimi fan e telespettatori che hanno seguito con grande entusiasmo le avventure dei fratelli Licata., di cosa parla? La fiction racconta la vita dei fratelli Licata affrontando anche tematiche importanti come il lavoro e lo sfruttamento a cui sono stati sottoposti per anni i lavoratori del sud nelle fabbriche dei capitalisti del nord. Non solo, la fiction scava nel profondo raccontando la corruzione presente sia in ambito ...