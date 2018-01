FRANCESCO MONTE Bacio con Paola Di Benedetto? Giochi e scherzi tra i due Isola dei

Foto FRANCESCO MONTE - altezza e peso : fisico del tronista dell'Isola dei Famosi : Viso da angelo, fisico muscoloso: le Foto di Francesco Monte sono sempre ricercatissime dalle sue fan (vecchie e nuove). L'ex tronista di Uomini e Donne - divenuto famoso grazie al trono di Teresanna Pugliese - ha sempre curato la sua forma fisica, raggiungendo un ottimo livello: non è una montagna di muscoli che risulta esagerata (e quindi brutta), ma altezza e peso si incastrano perfettamente tra di loro e dalle Foto d'apertura si può ben ...

FRANCESCO MONTE e Paola Di Benedetto vicinissimi all'Isola dei Famosi 2018 : il video che spiazza : Cosa è successo tra Francesco e Paola all'Isola dei Famosi 2018? Il video dell'avvicinamento di notte sta facendo parecchio chiacchierare sui social network, e qualcuno già spera sia nata una nuova coppia. Altri, invece, consiglierebbero a Monte di aspettare ancora un po' e andarci cauto, sia perché si è lasciato da poco - ma bisogna tenere in considerazione il come è stato lasciato - sia perché è troppo presto per parlare d'amore. Sicuramente è ...

L'Isola dei Famosi : sorprendente attacco a FRANCESCO Monte : AlL'Isola dei Famosi arrivano le prime nubi, questo volta però non è colpa del meteo. Se lunedì sera, Eva Henger sembra esserci passata sulla nomination di Francesco Monte, ad oggi, dopo aver metabolizzato, sembra essere davvero molto nervosa. Difatti, durante il day time, si è lasciata andare, in compagnia della ventenne Chiara Nasti, a forti confessioni. Durante una passeggiata con la fashion blogger e in un confessionale , ha esposto tutti i ...