Forza Italia Giovani |  Andrea Pranio nuovo coordinatore cittadino di Caltanissetta

Trattativa - i pm : “Nel ’94 Cosa nostra appoggiò Forza Italia. Tra Dell’Utri - Berlusconi e la mafia rapporto paritario” : Il rapporto tra Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconi e Cosa nostra, definito dalla corte di cassazione come “paritario“. La nascita di Sicilia Libera e l’intenzione dei boss di entrare direttamente in politica. Il cambio di cavallo dei padrini che puntano tutto sulla neonata Forza Italia. E quindi il patto siglato dai boss alla fine del 1993 con l’ex senatore: le stragi si interrompono, tra Stato e mafia torna la ...

Elezioni - Forza Italia scarica Razzi : “L’ho saputo dalla stampa - pensavo a una bufala. Io sempre al servizio del popolo” : “C’è tempo fino a lunedì, e visto che non mi ha chiamato nessuno io spero ancora che qualcuno possa aver apprezzato il mio lavoro e il mio essere sempre in mezzo alla gente e tra i giovani. Senza regali o regalini”. Così il senatore uscente di Forza Italia Antonio Razzi. “Certo, quando ho saputo tramite la stampa della non ricandidatura ho pensato a una bufala: tra uomini che valgono ci si parla prima di far sapere certe ...

Mafia : pm trattativa - nel '94 Cosa nostra appoggiò Dell'Utri e Forza Italia (2) : (AdnKronos) - "Il collaboratore Cannella ha riferito anche che 15 giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali per le politiche del 1994 - prosegue il pm Del Bene - si rivolse a Leoluca Bagarella per avere la possibilità di inserire un candidato del suo movimento 'Sicilia

Mafia : pm trattativa - nel '94 Cosa nostra appoggiò Dell'Utri e Forza Italia : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Alla fine del 1993 il boss mafioso Leoluca Bagarella, cognato del capoMafia Totò Riina, "sa della discesa in campo di Silvio Berlusconi per le politiche del 1994 e decide dirottare il suo sostegno a Forza Italia, e di fatto decide di dare sostegno a Marcello Dell'Utri

Silvio Berlusconi - l'ultima idea : candidare Maria Grazia Cucinotta con Forza Italia : 'Questi sono i miei suggerimenti, spero che ne terrai conto'. Silvio Berlusconi , durante la 'maratona' a villa San Martino, Arcore, interviene al tavolo dove gli otto fedelissimi - Paolo Romani , ...

Gentiloni : no a larghe intese. Ma non chiude a Forza Italia : Il discorso da Davos: il Pd sarà il pilastro di una possibile coalizione Una coalizione con il centrodestra "non è nei nostri piani". Ma Berlusconi "non è un populista", al contrario dei suoi compagni ...

Forza Italia - ecco il vademecum del candidato : 900 euro contributo mensile. Una tantum 30 mila euro : ...una volta eletto al gruppo parlamentare di Fi e in caso di elezione alla Camera o al Senato a versare la somma che ritengo congrua ed equa di 30.000 euro come contributo per l'attivita' politica ed ...

Galliani - Mulè e (forse) Sallusti : la tentazione di Berlusconi di ripescare nelle sue aziende per rinvigorire le liste di Forza Italia : Un ritorno - anche se molto più contenuto nei numeri - al 1994, l'anno della discesa in campo e della vittoria alle politiche. Ha questo sapore la decisione di Silvio Berlusconi di pescare nelle "sue" aziende per rinvigorire le liste di Forza Italia che saranno chiamate alla prova degli Italiani il 4 marzo. L'ultima tentazione del Cav, in ordine temporale, è quella di candidare Adriano Galliani al Senato in Lombardia. Ma altre ...

Galliani - Mulè e (forse) Sallusti : la tentazione di Berlusconi di ripescare nelle sue aziende per rinvigorire le liste di Forza Italia : Ma altre personalità del mondo Mediaset e affini, come quello di Giorgio Mulé, che ieri si è dimesso da direttore di Panorama, sono pronti a vestire i panni del candidato nella lista azzurra. Le voci ...

Quanto costa candidarsi con Forza Italia : ... è previsto anche il versamento mensile di 900 euro (aumentato di 100 euro rispetto al passato), per l'intera legislatura , sempre a titolo di "contributo e riconoscimento per l'attività politica ...

Flop dei partitini alleati del Pd La Lega vicinissima a Forza Italia Bene LeU - Nci-Udc in Parlamento : Elezioni 2018 sondaggi. Su AffarItaliani.it il barometro sul voto del 4 marzo in collaborazione con Alessandro Amadori, sondaggista e docente di Comunicazione Politca (Laboratorio) all'Università Cattolica di Milano. Si tratta di meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi e su analisi di sentiment sul web Segui su affarItaliani.it

I nuovi manifesti elettorali di Forza Italia e Pd secondo Gene Gnocchi : Un estratto della copertina di Gene Gnocchi per la puntata di Di Martedì andata in onda il 24 gennaio su La7.

Forza Italia non lo ricandida - Razzi : ‘Mi fanno schifo’ Video : #Forza Italia ha deciso di non ricandidare Antonio #Razzi alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Il senatore abruzzese, come riporta il Corriere della Sera, non è stato convocato presso la sede del partito di Silvio #berlusconi, a piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove questo pomeriggio i parlamentari uscenti azzurri hanno firmato l’accettazione della candidatura. Il diretto interessato, raggiunto telefonicamente da Giuseppe Cruciani, ...

Ma davvero Forza Italia ha scaricato il senatore Razzi? : I giornali lo danno per spacciato, ma lui non si arrende. Antonio Razzi dà per tutt'altro che scontata la sua esclusione dalle liste elettorali di Forza Italia, dopo che, come riporta il Corriere, il senatore non è stato convocato alla sede del partito, a piazza di San Lorenzo in Lucina, per firmare l’accettazione della candidatura. Il suo primo commento, al telefono, è stato laconico: "Al momento ...