Formula 1 - Il Mondiale 2018 è un'esclusiva di Sky Sport : La Formula 1 sarà trasmessa dalla pay-tv per il triennio 2018-2020: lo ha annunciato proprio Sky Italia, confermando il proprio impegno nel Circus della F1. Come largamente anticipato, la Rai ha rinunciato a uno dei suoi contenuti storici. Gli appassionati che non vorranno abbonarsi alla pay-tv potranno comunque seguire il campionato su TV8, ma potranno vedere la Formula 1 in chiaro solo in differita, eccezion fatta per sole quattro gare in ...

Formula 1 - cosa guidano e con che numero : tutte le coppie di piloti del Mondiale 2018 : L'ingaggio di Sergey Sirotkin allaWilliams (16 gennaio) ha delineato la "griglia di partenza" per il prossimo Mondiale di F1. Nessuna sostituzione per Ferrari e Mercedes , con la scuderia tedesca a ...

Formula 1 - dal nuovo logo alla Alfa Romeo : tutte le novità del Mondiale 2018 : La Formula 1 cambia e continua a cambiare, nella forma come nella sostanza. L'avvento di Liberty Media è coinciso con ciò che un anno fa è stata definita la rivoluzione nel regolamento e quest'anno ...

Campionato di Formula E : sostenibilità e velocità per la prima serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche : Il Campionato di Formula E è la prima serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche, giunta alla sua quarta edizione che ha preso il via il 2 dicembre ad Hong Kong. Il presidente della FIA Jean Todt ha sviluppato l’idea come mezzo per dimostrare il potenziale della mobilità sostenibile; ispirato da questa visione, il fondatore e CEO della Formula E, Alejandro Agag, ha creato in Campionato vero e proprio, che ha ...

Formula 1 - Vettel : 'Mondiale alla Ferrari? Manca l'ultimo passo - il più difficile' : Mentre a Maranello si lavora intensamente, i piloti si godono gli ultimi giorni liberi prima di tornare in ufficio. La Ferrari ha già fissato la data di presentazione della monoposto che sfiderà la ...

Formula 1 - Lauda : 'Mai trattato con Verstappen'. Marko lancia la sfida : 'Red Bull da Mondiale' : "Nessuna offerta per Verstappen ". Niki Lauda allontana il fenomeno olandese della Red Bull dalla Mercedes: "Non abbiamo mai offerto nulla a Max - ha detto il presidente non esecutivo della scuderia ...

Diretta/ Sada Civitanova : streaming video e tv - la Formula. Orario e risultato live (Mondiale per club)

Mondiale per club - altro bis per il Real? I rivali (Gremio in testa) - la sede - la Formula : Il Real ha alzato la coppa due volte negli ultimi tre anni. E anche questo Mondiale per club, che parte domani con il preliminare Al Jazira-Auckland City, vede i blancos come chiari favoriti. La ...

Sport in tv : il mondiale di Formula E : Comincia lungo le strade di Hong Kong il primo campionato mondiale di Formula E, trasmesso in esclusiva dalle reti Mediaset. Primo appuntamento con le velocissime monoposto elettriche in questo ...

Mondiale per club - dal 2021 la nuova Formula : la Juve con le grandi del pianeta : Sostituirà la Confederations Cup e nascerà nel 2021: il nuovo Mondiale per club Fifa, come anticipato da più di un anno fa dalla Gazzetta , prende forma. formula - Si tratterà di un vero e proprio "...

La Formula 1 dopo Abu Dhabi : idee chiare in Ferrari per il Mondiale 2018 : La stagione Ferrari è stata indubbiamente positiva. Macchina veloce, fin da subito, più facile da gestire rispetto a quella Mercedes che, lo avevamo detto fin dalla presentazione e dai test, con passo ...

Formula 1/ Video highlights - classifica mondiale piloti e costruttori dopo il Gp di Abu Dhabi 2017 Yas Marina

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi - l’ultimo di questo Mondiale : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, l’ultimo di questo Mondiale, che si era già concluso formalmente con la vittoria da parte di Lewis Hamilton del Mondiale piloti, e da parte The post Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, l’ultimo di questo Mondiale appeared first on Il Post.

CLASSIFICA Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : lo scontro finale per la top ten. Gp Abu Dhabi 2017