Formula 1 esclusiva Sky fino al 2020 | sulla Rai solo il GP Italia

Formula 1 in esclusiva su Sky fino al 2020. Alla Rai solo il Gran Premio d’Italia del 2018 - (solo) quattro dirette su Tv8 : Formula 1 I timori dei giornalisti di RaiSport sulle sorti della Formula 1 trovano ora conferma. Sky, infatti, si è assicurata i diritti tv per i prossimi tre anni di tutti i Gran premi del massimo campionato mondiale su quattro ruote. Sarà, dunque, la pay tv, che già garantisce in esclusiva tutta la MotoGp, a trasmettere le gare di Formula 1 almeno fino al 2020. A partire già dal prossimo mondiale, al via a Melbourne, in Australia, il 25 marzo ...

Formula 1 - Il Mondiale 2018 è un'esclusiva di Sky Sport : La Formula 1 sarà trasmessa dalla pay-tv per il triennio 2018-2020: lo ha annunciato proprio Sky Italia, confermando il proprio impegno nel Circus della F1. Come largamente anticipato, la Rai ha rinunciato a uno dei suoi contenuti storici. Gli appassionati che non vorranno abbonarsi alla pay-tv potranno comunque seguire il campionato su TV8, ma potranno vedere la Formula 1 in chiaro solo in differita, eccezion fatta per sole quattro gare in ...

Formula 1 2018 - tutti i gran premi in diretta e in esclusiva su Sky : F1 PIU' SPETTACOLARE Da Melbourne ad Abu Dhabi, le 21 gare della stagione saranno visibili tutte in diretta solo su Sky Sport F1 HD, il canale dedicato acceso 24 ore su 24, con sempre nuovi ...

Robert Kubica/ Formula 1 - il polacco torna come terzo pilota della Williams : il parere di Liuzzi (esclusiva) : Robert Kubica torna in Formula 1: intervista esclusiva a Vitantonio Liuzzi sul pilota polacco, nuovo terzo pilota e collaudatore della Williams per la stagione 2018.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:17:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - dalla Roma può arrivare Maoudo Diallo : Formula e dettagli : La ripresa del campionato si avvicina. Il Chievo Verona domenica sarà impegnato all’Olimpico contro la Lazio. Una sfida non semplice per i clivensi che sono reduci dal pareggio casalingo con l’Udinese. In chiave mercato, i gialloblù non hanno ancora messo a segno nessun acquisto ma continuano a seguire Emanuele Giaccherini che potrebbe essere un importante rinforzo per la rosa di Maran. Intanto i clivensi sono vicini a prelevare il ...

Esclusiva CalcioWeb – Reggiana - preso il classe 2000 Piazzi : Formula e dettagli : La Reggiana viaggia in piena zona playoff nel girone B di Serie C. Il club emiliano ha chiuso il 2017 con un importante vittoria casalinga contro la Triestina. Intanto la dirigenza si muove sul mercato per rinforzare la rosa. Dopo Vignali è in arrivo Luca Cattaneo, esterno offensivo classe ’89. Si pensa però anche al futuro. In questo senso la Reggiana si è assicurata le prestazioni di Gabriele Piazzi, centrocampista classe 2000 cresciuto ...

Esclusiva SN - Jarno Trulli : 'La Formula E? Campionato per piloti senza altre alternative. La F1 ha smarrito la propria identità' : Oggi Jarno Trulli si dedica alla sua impresa vinicola, il Podere Castorani nella sua Abruzzo e che esporta vini in varie parti del mondo, e non sente alcuna nostalgia per il mondo delle corse. Lo ...