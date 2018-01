Formula 1 | dal nuovo logo alla Alfa Romeo | tutte le novità del Mondiale 2018

Formula 1 - dal 2019 ci sarà un nuovo peso minimo per i piloti : ROMA - Il peso dei piloti tornerà ad essere sganciato da quello delle auto. E' l'orientamento dello Strategy Group della Formula per quanto riguarda il regolamento a partire dal 2019. Facciamo, però, ...

Calciomercato Verona - ufficiale l’acquisto di Boldor dal Bologna : la Formula del trasferimento : Da qualche giorno Boldor si allenava agli ordini di Pecchia, oggi il Verona ha ufficializzato il suo acquisto. Ecco il comunicato: “L’Hellas Verona FC – si legge nella nota degli scaligeri – comunica di aver acquisito con diritto di opzione e contro-opzione le prestazioni sportive del calciatore Deian Boldor dalla società Bologna FC 1909. Il difensore, che si allena grazie al nullaosta da venerdì 12 gennaio, ha scelto di ...

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - dalla Roma può arrivare Maoudo Diallo : Formula e dettagli : La ripresa del campionato si avvicina. Il Chievo Verona domenica sarà impegnato all’Olimpico contro la Lazio. Una sfida non semplice per i clivensi che sono reduci dal pareggio casalingo con l’Udinese. In chiave mercato, i gialloblù non hanno ancora messo a segno nessun acquisto ma continuano a seguire Emanuele Giaccherini che potrebbe essere un importante rinforzo per la rosa di Maran. Intanto i clivensi sono vicini a prelevare il ...

L’esperta : scegliere il momento giusto per ottenere il massimo beneficio dal latte materno o Formula : E’ l’ora della pappa. Ma quando? Ci sono tappe che segnano la crescita del bebè e restano nel cuore di ogni mamma: le prime sillabe, il primo dentino, i primi passi, e ancora più a monte il debutto del rampollo di casa con cucchiaino e cremine. Tuttavia, se in tutti gli altri casi c’è solo da aspettare che succeda, per la dieta dei piccoli la palla è in mano ai genitori. Che non sempre aspettano quello che i camici bianchi ...

Calciomercato Juventus - Pjaca ad un passo dallo Schalke : Formula e dettagli : Calciomercato Juventus – Prima della sfida di campionato con il Verona, Marotta ha confermato la possibilità di una cessione di Marko Pjaca nel mercato di gennaio. In questi giorni si sono intensificati i contatti con lo Schake 04 e la trattativa è arrivata ormai alla fumata bianca. Per il passaggio dell’attaccante croato nel club tedesco, infatto, è praticamente tutto fatto. Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Pjaca ...

Hamilton sgrida il nipotino : “I maschi non si vestono da principessa”. Polemiche per il video postato dal pilota di Formula 1 : Polemiche sul web per un video pubblicato sui social dal campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton. Nel filmato postato su Instagram, Hamilton sgrida in maniera scherzosa il nipotino, che stava indossando un costume da principessa. “Sono così triste, guardate mio nipote – dice all’inizio rivolgendosi ai follower – Perché hai chiesto un abito da principessa per Natale?”,chiede al bambimo. “Perché mi ...

Ferrari fuori dalla Formula 1? Ross Brawn spaventa i tifosi : “Non vogliamo perdere la Ferrari. La Ferrari fa bene alla Formula Uno e la Formula Uno fa bene alla Ferrari ma tutte le collaborazioni hanno dei limiti”. Ross Brawn lancia il suo personale messaggio a Sergio Marchionne, che a piu’ riprese ha aperto alla possibilita’ di lasciare il circus qualora la strada intrapresa dalla Liberty Media segua una direzione non gradita al Cavallino. “Bisogna chiedersi cosa puo’ ...

Sergio Marchionne evoca la Ferrari fuori dalla Formula Uno : “Una minaccia seria, tutt’altro che irrealistica” quella della Ferrari fuori dalla Formula 1. Lo sostiene il presidente Sergio Marchionne in occasione della presentazione delll’Alfa Romeo Sauber F1 Team. Il rinnovo dell’accordo di partecipazione alla Serie e la nuova proprietà di Liberty…Continua a leggere →

Sergio Marchionne : 'Ferrari fuori dalla Formula 1 nel 2020 - la minaccia è seria'. E al Cavallino conviene : Dobbiamo trovare una soluzione per il bene dello sport ma dobbiamo essere chiari su cosa non si può mollare'.

Marchionne : 'Ferrari fuori dalla Formula 1? La minaccia è seria' : Dobbiamo trovare una soluzione per il bene dello sport ma dobbiamo essere chiari su cosa non si può mollare". "Maserati in Formula E, ma nulla di deciso" "Maserati in Formula E? Ci stiamo pensando ...

F1 - Sergio Marchionne : “Ferrari fuori dalla Formula Uno? Una minaccia seria - dobbiamo trovare una soluzione” : Sergio Marchionne oggi ha presentato l’Alfa Romeo Sauber F1 Team e ha ribadito che l’uscita della Ferrari dalla Formula Uno è una minaccia seria: “Il dialogo è cominciato e continua a evolversi, abbiamo tempo fino al 2020 per trovare una soluzione che sia di beneficio alla Ferrari. La minaccia di far uscire la Ferrari dalla F1 è seria, non nascondiamo i problemi. L’accordo di Alfa Romeo con Sauber scade nel 2020-2021, ...

Alfa Romeo in Formula 1 dal 2018 : chi saranno i piloti? Video : Da Nino Farina nell’edizione inaugurale del Campionato mondiale di #Formula 1 nel 1950 a Riccardo Patrese e il Gran Premio d’Australia del 1985, l’ultimo disputato dalla Scuderia #Alfa Romeo prima di 32 anni di vuoto, fino ad oggi, quando è arrivato l’annuncio del clamoroso ritorno del Biscione in F1: a partire dalla prossima stagione come partner Sauber. Più volte ipotizzato negli ultimi tempi, il ritorno in pista dell’Alfa Romeo è stato ...

Formula Uno. Nasce il team B della Ferrari : dal 2018 in pista Alfa Romeo : Sergio Marchionne raddoppia dal 2018 quando ai nastri di partenza del prossimo campionato di Formula Uno ci sarà il marchio Alfa Romeo affiancato a Sauber F1 team. Il ritorno nel circus dopo tre decenni rientra in una più ampia strategia di rilancio del brand.…Continua a leggere →

Mondiale per club - dal 2021 la nuova Formula : la Juve con le grandi del pianeta : Sostituirà la Confederations Cup e nascerà nel 2021: il nuovo Mondiale per club Fifa, come anticipato da più di un anno fa dalla Gazzetta , prende forma. formula - Si tratterà di un vero e proprio "...