Formula 1 | cosa guidano e con che numero | tutte le coppie di piloti del Mondiale 2018

Formula 1 - Kimi Raikkonen sbarca su Instagram : 'Non so cosa sto facendo' : Iceman rompe il ghiaccio con i social: Kimi Raikkonen apre il suo profilo social ufficiale (il primo in assoluto) su Instagram . Facendo riferimento al Gran Premio di Abu Dhabi del 2012 , quando ...

Genoa - Ballardini critica la Formula della Coppa Italia : “ecco cosa dovrebbe fare la Juve” : Il Genoa ha avuto la meglio sul Crotone nei sedicesimi di Coppa Italia e ora affronterà la Juventus all’Allianz Stadium negli ottavi di finale. Ballardini, però, ha contestato la formula del torneo facendo riferimento proprio alla gara che il ‘Grifone’ disputerà contro i bianconeri agli ottavi: “La Juventus dovrebbe dire: siamo i più forti e veniamo a giocare a Genova. dovrebbe essere così. Ma io non comando. E’ una ...

Formula 1 - la Ferrari verso il 2018. E che il 2017 insegni qualcosa : Si è chiusa una stagione che nessuno aveva previsto. Alla vigilia in pochi, o forse nessuno, pronosticavano con una Ferrari capace di guidare la classifica iridata per ben 12 gare. La Mercedes per certi momenti è sembrata in difficoltà, forse quasi dietro alla rossa, fino a quando, a Monza, in casa della Ferrari, si è rotto qualcosa che fino a quel momento stava consentendo a Vettel di poter mettere le mani sull’Iride. Un patto tra team ...