Formula 1 2018 | tutti i gran premi in diretta e in esclusiva su Sky

Sky si aggiudica i diritti tv della Formula 1 per le stagioni 2018 - 2019 e 2020 : Per il 2018, 4 GP (tra cui il Gran Premio d’Italia) andranno in diretta in chiaro anche su TV8, che trasmetterà le altre gare in differita. L'articolo Sky si aggiudica i diritti tv della Formula 1 per le stagioni 2018, 2019 e 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula 1 - dal nuovo logo alla Alfa Romeo : tutte le novità del Mondiale 2018 : La Formula 1 cambia e continua a cambiare, nella forma come nella sostanza. L'avvento di Liberty Media è coinciso con ciò che un anno fa è stata definita la rivoluzione nel regolamento e quest'anno ...

La Pro League di Tom Clancy's Rainbow Six rinnoverà la sua Formula per il 2018-2020 : Ubisoft ha annunciato la nuova formula per la Pro League e per tutte le altre competizioni mondiali, amatoriali e professionistiche di Tom Clancy's Rainbow Six Siege che si terranno nel periodo 2018-2020. Al fine di supportare la crescita della scena esport di Tom Clancy's Rainbow Six, è stata creata una nuova struttura che prenderà piede a giugno 2018. La Pro League di Tom Clancy's Rainbow Six sarà costituita da due Stagioni di sei mesi ...

Formula 1 - Tutte le novità della stagione 2018 : Con la stagione di Formula 1 che si prepara ad entrare nel vivo con i test invernali - in programma al Montemelò dal 25 febbraio all1 marzo cominciamo a dare uno sguardo a quelli che saranno i cambiamenti apportati al regolamento e alle novità tecniche che verranno introdotte sulle vetture per la stagione 2018.Tre motori per pilota. Partiamo dal regolamento tecnico: per questanno sono stati previsti un numero certamente minore di nuove ...

Formula 1/ Williams : ufficializzati i piloti per la stagione 2018 Stroll e Sirotkin. Kubica sarà la riserva : Formula 1: la Williams ha presentato i piloti della prossima stagione: Stroll e Sirotkin saranno i volanti ufficiali. Ingaggiato anche Kubica come terzo e sviluppatore. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:16:00 GMT)

Red Bull Soapbox Race - la Formula 1 targata Blaze : stasera - lunedì 15 gennaio 2018 : Al via su Sky la corsa dei veicoli più buffi e pazzi del pianeta. Il commento delle gare è affidato agli Actual.

Formula 1 - Brown sulle novità pensate da Liberty Media : 'Il 2018 sarà un anno di grandi cambiamenti' : Quest'anno, invece, verranno introdotte diverse novità, tra cui una nuova app per tablet e smartphone, piattaforme streaming e un grafica completamente innovativa studiata da David Hill. Vedrete ...

Diretta Formula E/ Streaming video e tv : gara - classifica - vincitore e podio (Gp Marocco 2018) : Diretta Formula E, Gran Premio Marocco 2018: Streaming video e tv, gara, classifica, vincitore e podio. Dopo oltre un mese torna l'appuntamento con il circus, oggi siamo a Marrakech(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 07:00:00 GMT)

F1 2018 : ecco le novità del regolamento tecnico di Formula 1 Video : La stagione 2017 di #Formula 1 ha visto una vera e propria rivoluzione delle monoposto. Con il regolamento di un anno fa, le monoposto sono state allargate di molto e lo stesso vale per le gomme: la #f1 è tornata ai famosi gommoni posteriori che tanto sono amati dai fan più nostalgici di questo sport. Le modifiche riguardano anche la meccanica, nonché l'aerodinamica dell'auto, con l'alettone anteriore che è aumentato anch'esso di dimensioni in ...

Formula 1 - Alonso : 'Le Mans 2018 - Indy 2019 ma voglio il 3/o titolo' : La 24Ore di Le Mans quest'anno, di nuovo Indianapolis nel 2019 'ma il mio più grande obiettivo è vincere il terzo titolo in F1'. Così il due volte iridato di Formula Uno, Fernando Alonso, in ...

Formula 1 - gli auguri della Ferrari : 'Pronti a dare il massimo nel 2018' : "Quello che si sta per chiudere è stato un anno speciale per la Ferrari , che ha festeggiato in tutto il mondo i suoi 70 anni": sono queste le parole con cui la Ferrari apre sul proprio sito il messaggio d' auguri per il Natale . Archiviato il Mondiale 2017, nel quale la Rossa è tornata ad essere ...

Formula 1 2018 - Pirelli anticipa le gomme per Australia - Bahrain e Cina : E' già Australia, Bahrain e Cina. Tutti insieme. E' già Formula 1 2018 . Pirelli annuncia le mescole selezionate per i primi tre gran premi in calendario, come regolamento sportivo vuole, visto l'...

Volley femminile - Mondiali 2018 – Che Formula ci aspetta? Tutto il regolamento : 13 partite per il trono iridato - tre fasi a gironi : I Mondiali 2018 di Volley femminile si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le migliori 24 Nazionali si daranno appuntamento per la conquista del titolo iridato: gli USA cercheranno di confermarsi sul trono, la Cina Campionessa Olimpica sembra partire con i favori del pronostico, la Serbia Campionessa d’Europa cerca il colpaccio, attenzione come sempre al Brasile e alla Russia, da non sottovalutare il Giappone padrone di ...

Formula 1 - La Fia approva il calendario 2018 : Il Consiglio Mondiale della FIA, riunitosi ieri a Parigi per lultima volta del 2017, ha approvato una serie di nuove prescrizioni e direttive tecniche a cui le scuderie impegnate nel Campionato Mondiale di Formula 1 dovranno attenersi a partire dalla prossima stagione. Dal meeting parigino è scaturita inoltre lapprovazione del calendario 2018.Le novità al regolamento. Tante le modifiche apportate al regolamento: tra queste si segnalano i ...