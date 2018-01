Figc | Tommasi | rinvio?Serve approfondire

Figc - Tommasi presidente? Si preannunciano tante novità : “La prima cosa che farei da Presidente della Federcalcio? Un tavolo per far partire le seconde squadre gia’ dall’anno prossimo”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Damiano Tommasi, presidente dell’Aic e uno dei tre candidati alla guida della Federcalcio, le cui elezioni sono in programma lunedi’. La campagna elettorale prosegue, anche se c’e’ molta incertezza su quanto accadra’ ...

Elezioni Figc - Malagò domani incontra Gravina - Sibilia e Tommasi : l presidente del Coni, Giovanni Malagò, incontrerà domani i tre candidati alla presidenza della Figc. Lo ha annunciato lo stesso Malagò nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione della ...

Elezioni Figc - cambia ancora il vento : Tommasi e Ulivieri spingono Gravina : Il più probabile candidato alla presidenza di questo ticket 'riformista' - rivela La Gazzetta dello Sport - sarebbe però Gabriele Gravina , non essendoci piena convergenza intorno alla figura di ...

Figc - Tommasi : 'L'unico mio difetto è essere stato giocatore' : 'L'amarezza che mi ha accompagnato in queste settimane è dovuta alla constatazione che l'unico mio difetto è di essere stato un calciatore professionista, quasi che fosse una colpa. I giocatori votano,...

Figc - Tommasi : 'Sono candidato ma non escludo passo indietro' : Roma, 22 gen. (askanews) 'Si va avanti con la mia candidatura, non escludo un passo indietro, ma ad oggi non c'è perché la situazione non è chiara. Prima di farlo però ci penserò 100 volte e non è ...

Elezioni Figc - Tommasi non si ritira : restano tre candidati : “Siamo tutti convinti che la mia candidatura debba restare ovviamente. Sappiamo com’è il sistema elettorale e soprattutto quali sono oggi i candidati in campo e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla presidenza federale quello che non è mai stato, ovvero eleggere un ex calciatore”. Nessun passo indietro da parte di Damiano […] L'articolo Elezioni Figc, Tommasi non si ritira: restano tre candidati è ...

Figc - Tommasi : 'La mia candidatura alla presidenza resta' : 'La mia candidatura resta. Siamo tutti convinti. Sappiamo com'è il sistema elettorale e sappiamo soprattutto quali sono i candidati e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla ...

Figc : Tommasi - mia candidatura resta : MILANO, 22 GEN - "La mia candidatura resta. Siamo tutti convinti. Sappiamo com'è il sistema elettorale e sappiamo soprattutto quali sono i candidati e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare ...

Diritti tv Serie A/ Assemblea Lega - presentate 5 buste. Tommasi conferma la candidatura alla Figc : Diritti tv Serie A: si sta tenendo l'Assemblea di Lega nella quale si discute dell'assegnazione per il prossimo triennio 2018-2021. Intanto Damiano Tommasi conferma la candidatura alla Figc(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:00:00 GMT)

DAMIANO TOMMASI/ Candidato alla presidenza Figc (Che fuori tempo che fa - 22 gennaio) : DAMIANO TOMMASI ospite a Che fuori tempo che fa: nella puntata del 22 gennaio Fabio Fazio intervisterà il Candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 08:02:00 GMT)

Figc - Sibilia recupera. Con Tommasi c'è feeling : NO POLITICA - È ancora fantapolitica e, oltretutto, resta probabile che lunedì il Direttivo Aic chieda a Tommasi di portare a termine la sua candidatura o, comunque, di prendere tempo. Ma lo sforzo ...

Figc - le affinità elettive : Tommasi l'ago della bilancia : La rivoluzione è nel peso che ha e avrà Tommasi: chi gli offre di più? A nove giorni dalle elezioni è lui l'ago della bilancia nella corsa alla presidenza Figc. O forse lo è più il fantasma di Lotito, ...

Figc - Tommasi : 'Buffon ? Federazione deve tenerne conto' : Roma, 19 gen. (askanews) 'Non so quale sarà il futuro sportivo di Buffon. Gigi è uno di quei nomi che la Federazione non può non tenerne conto perché ha dato tanto alla maglia azzurra. Se giustamente ...

Presidenza Figc : il patto Tommasi-Sibilia : Presidenza Figc: il patto Tommasi-Sibilia Tommasi alleato di Sibilia. E se alleanza (autentica) sarà, il 29 gennaio, Cosimo Sibilia “rischia” di diventare il nuovo presidente della Federcalcio. Siamo alle ipotesi, certo: un po’ oltre le ipotesi, meglio dire. Siamo a quei patti non segreti che in queste ore si intrecciano a livello di colloqui e […] L'articolo Presidenza Figc: il patto Tommasi-Sibilia sembra essere il ...