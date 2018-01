Figc | Tavecchio risponde a Malagò | ' Non ho mai nascosto lettera Coni'

Elezioni Figc - Malagò chiede il rinvio e attacca Tavecchio : 'In Lega Serie A sta violando le regole' : La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa : la persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo ...

Figc - Malagò attacca Tavecchio : 'Su Serie A disconosce le regole' : La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa: la persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo ...

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

Lotito alla Figc? L'inciucio con Tavecchio e il grande scandalo : così si celebra il funerale del calcio italiano : La candidatura di Lotito alla carica di presidente della FIGC rischia di causare la paralisi completa del movimento calcistico in Italia. Tra Tavecchio e un funerale annunciato LaPresse/Alfredo ...

tommasi Figc elezioni tavecchio : Per il dopo tavecchio sono in corsa in tre. Damiano tommasi, ex calciatore di Verona e Roma, presidente dell'Associazione calciatori. ?Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti, e Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro. Oggi a milano i tre candidati alla guida della federazione gioco calcio incontreranno i rappresentanti della Lega di Serie A per illustrare i rispettivi ...

Figc : Tavecchio - Lega A farà proposte : MILANO, 10 GEN - "Nell'ottica di concorrere all'elezione del presidente federale, anche in considerazione di una eventuale candidatura della stessa Lega, l'Assemblea ha deciso all'unanimità di ...

Figc - l’annuncio di Tavecchio : “nuovo ruolo in Lega per Marotta - Fassone - Cairo e Lotito” : Al termine dell’assemblea di Lega di Serie A, il presidente uscente della Figc, Carlo Tavecchio, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla scelta del possibile nuovo candidato alla presidenza della Lega di Serie A: “L’assemblea ha deciso di deLegare una commissione composta da Cairo, Lotito, Fassone, Marotta che avrà il compito incontrare i rappresentanti delle componenti (venerdì mattina, ndr) per approfondire le proposte ...

Figc - Tavecchio : 'Difficile che si faccia il ct entro giugno' : A margine della presentazione delle figurine Panini, Carlo Tavecchio ha fatto chiarezza sul prossimo ct, non ancora nominato dopo l'esonero di Giampiero Ventura: 'Difficilmente sarà scelto prima di ...

Figc - Tavecchio : 'Mi fanno le condoglianze ma sto benissimo' : ROMA - 'La mia foto con le mani in faccia l'avete usata per dire che sono conciato così, ma era di mesi fa. Mi fanno quasi le condoglianze ma io sto benissimo, parlo di calcio tutto il giorno', lo ha ...

Figc - Tavecchio : "Entro il 29 gennaio sarà difficile che già ci sia il nuovo c.t." : Il pallone è gonfio, perché è un mondo che gira intorno a questo sistema. E la Panini è una componente importante", ha aggiunto. Figc, Tavecchio: "Lega Serie A potrebbe avere un candidato" parla ...

Figc : Tavecchio - forse candidato Lega A : MILANO, 4 GEN - "La Lega Serie A potrebbe esprimere un candidato" per la presidenza della Figc. Lo ha annunciato il commissario della Lega, Carlo Tavecchio, spiegando che è stata aggiornata a ...

Elezioni Figc : due candidati al dopo Tavecchio : E poi un campione del mondo ' 82 e uno del 2006: Paolo Rossi e Perrotta in pole. In ballo anche la vicepresidenza federale (vicaria o non), le presidenze del settore tecnico e del settore giovanile e ...

Figc - Tavecchio : 'Mi sono dimesso per il Mondiale mancato' : ROMA - ' Io nella vita ho sempre preferito fare invidia che compassione. Mi sono dimesso dalla Figc per un motivo semplice: perché la mancata qualificazione al Mondiale, da primo tifoso, l'ho vista ...