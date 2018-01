Fca | nel 2017 utile netto +93% a 3 | 5 mld Ebit adjusted a 7 | 1 mld +16% e indebitamento

Fca - utile quasi raddoppiato nel 2017 : MILANO - Fca sfiora di un soffio il raddoppio degli utili nel 2017. Il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha chiuso l'anno passato con un utile netto in aumento del 93% a 3,5 miliardi di euro, ...

Chiusura 2017 estremamente positiva per il Gruppo Fca : registrato il 5.2% in più nelle vendite : Il 2017 del Gruppo FCA è stato positivo: registrato un incremento di vendite del 5.2% rispetto al 2016 Chiusura 2017 in positivo per Fiat Chrysler Automobiles: con quasi 1 milione 45 mila ...

Auto - Fca sorpassa Ford e diventa quarto gruppo in Europa nel 2017 : Roma, 17 gen. (askanews) Fca, malgrado un dicembre difficile, mette a segno un importante risultato superando Ford e diventando il quarto gruppo in Europa per immatricolazioni nel 2017, alle spalle di ...

Fca - nel 2017 in Europa risultato migliore rispetto al mercato : Il titolo di FCA si muove in frazionale rialzo a Piazza Affari mostrando una salita dello 0,59%. In Europa , nel giorno i cui sono state svelate le immatricolazioni auto nel 2017, FCA ha ottenuto un ...

Fca - Marchionne : "Dubbi su piena occupazione in Italia nel 2018. Renzi? Non so cosa gli sia successo" : MILANO - Dalle prospettive di Fca a Matteo Renzi. Sergio Marchionne a Detroit parla a tutto campo , annunciando sul fronte della forza lavoro che la piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno ...

Sergio Marchionne conferma l'addio da Fca nel 2019 : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene - ti consuma. Sono stanco - ho voglia di fare qualcos'altro" : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene, ti consuma. Sono stanco. Voglio fare qualcosa d'altro". Parola di Sergio Marchionne, che in un'intervista a Bloomberg, ha confermato di fatto la sua uscita dal gruppo nel 2019. L'amministratore delegato di Fca non ha escluso un possibile ruolo in Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che controlla l'azienda automobilistica e di cui fa parte del cda come vicepresidente non esecutivo: "Se la mia ...

Marchionne : 'Entro 2025 metà auto prodotte sarà elettrificata. Wrangler ibrida nel 2020'. Fca torna a correre in borsa : DETROIT - La metà delle auto prodotte nel mondo entro il 2025 sarà elettrificata. Lo dice l'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne, in un'intervista a Bloomberg....

Fca - Un miliardo di dollari nella fabbrica del Michigan - il Ram torna dal Messico : La FCA vara due iniziative negli Stati Uniti grazie in parte alla riforma fiscale fortemente voluta dal presidente Donald Trump e approvata dal Congresso nella parte finale dello scorso anno. La prima prevede un investimento di oltre 1 miliardo di dollari in Michigan e la seconda l'erogazione di un bonus straordinario a circa 60 mila dipendenti statunitensi.Produzione Ram a Warren. Con lo stanziamento di oltre 1 miliardo di dollari, comunque ...

Immatricolazioni Fca a +5 - 5% nel 2017. Record della Jeep : Fca chiude un anno di crescita in Italia, dove registra un incremento delle vendite del 5,52%. Sono stati immatricolati nel nostro Paese esattamente 557.509 veicoli del gruppo nel corso del 2017, pari ...

Auto - Fca : +5 - 52% immatricolazioni nel 2017. Forte crescita per Alfa Romeo e Jeep : Il gruppo Fca ha venduto 557.509 Auto in Italia nel 2017, il 5,52% in più dell'anno precedente, conquistando una quota pari al 28,29% (-0,64%). A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 31.