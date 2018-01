: Fastweb: si passa alla fatturazione mensile, le novità per gli abbonati - InformazioneOK : Fastweb: si passa alla fatturazione mensile, le novità per gli abbonati - Tranvierimilano : @AGCOMunica Messaggio Vodafone, gentile cliente, la tariffazione passa da 4 settimane a mensile, con un aumento del… - sole782 : @Sarchiapone_ Passa a FASTWEB ?? - Liquidz_nK : @Nellone__93 @TIM4ULuca Conviene passa a fastweb fibra fasulla - turaz : Ore 22:06 Il cell ha il 61% di batteria. Io sto pensando a come processare l’error log di PHP a Zabbix. Mia figl… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Nelle ultime settimane ci siamo occupati con attenzione della situazione di Tim, Vodafone, Wind e Tre Italia in merito all'adeguamento. A queste, nella giornata del 24 gennaio, si è aggiuntapronta a non venir menoLegge 172 del 4 dicembre 2017: entro la giornata del 5 aprile 2018 tutte le big della telefonia dovranno conformarsi alle fatture a 30 giorni, mettendo da parte quelle a 28 giorni, dopo una serie di lotte legali portate avanti, con una particolare determinazione e convinzione, dall'Agcom. Cosa cambia agliTim e Vodafone Come annunciato qualche giornata fa, Tim è stata la prima ad annunciare il giorno del ritorno al vecchio modo di emettere fattura, seppur con una serie di adeguamenti alle promozioni: la data del 1 aprile 2018 è stata la scelta dal colosso, seguita a ruota da Vodafone che ha comunicato l'adeguamento qualche ...