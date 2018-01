F1 | Mondiale 2018 in tv | tutte le gare in diretta su Sky! Solo 4 saranno in chiaro! Alla

Formula 1 - Il Mondiale 2018 è un'esclusiva di Sky Sport : Le prime 13 gare del Mondiale 2018 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e trasmesse in differita di qualche ora anche in chiaro, sul canale 8 del digitale terrestre. 'Siamo felici ...

Formula 1 - Il Mondiale 2018 è un'esclusiva di Sky Sport : La Formula 1 sarà trasmessa dalla pay-tv per il triennio 2018-2020: lo ha annunciato proprio Sky Italia, confermando il proprio impegno nel Circus della F1. Come largamente anticipato, la Rai ha rinunciato a uno dei suoi contenuti storici. Gli appassionati che non vorranno abbonarsi alla pay-tv potranno comunque seguire il campionato su TV8, ma potranno vedere la Formula 1 in chiaro solo in differita, eccezion fatta per sole quattro gare in ...

Formula 1 - cosa guidano e con che numero : tutte le coppie di piloti del Mondiale 2018 : L'ingaggio di Sergey Sirotkin allaWilliams (16 gennaio) ha delineato la "griglia di partenza" per il prossimo Mondiale di F1. Nessuna sostituzione per Ferrari e Mercedes , con la scuderia tedesca a ...

Formula 1 - dal nuovo logo alla Alfa Romeo : tutte le novità del Mondiale 2018 : La Formula 1 cambia e continua a cambiare, nella forma come nella sostanza. L'avvento di Liberty Media è coinciso con ciò che un anno fa è stata definita la rivoluzione nel regolamento e quest'anno ...

Fernando Alonso : “Corro a Daytona per prepararmi al Mondiale 2018 di F1. 24 Ore di Le Mans? Ne stiamo discutendo” : “Il mondo delle corse non è solo la F1”. E’ questa la frase ben stampata nella mente del due volte campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo Fernando Alonso. Lo spagnolo, a differenza dei suoi colleghi, si preparerà alla prossima stagione nel Circus gareggiando in altre categorie intenzionato a raggiungere un traguardo prestigioso come la Tripla Corona (riconoscimento a chi ha vinto il GP di Monaco ...

Rally di Montecarlo 2018 / Streaming video e diretta tv - percorso - vincitore - orario (Mondiale Wrc) : diretta Rally di Montecarlo 2018, info Streaming video e tv. Inizia oggi il mondiale Wrc 2018 ci attendiamo grandi emozioni al Principato di Monaco: sarà ancora Ogier contro tutti?.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:00:00 GMT)

MotoGP - come vedere in tv il Mondiale 2018? Tutte le gare su Sky - alcune in chiaro su TV8 : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Il programma è davvero fittissimo e Marc Marquez, Valentino ...

Rally Wrc Montecarlo - caccia a Ogier. I temi del Mondiale 2018 al via : Tutti a caccia di Sebastien Ogier. E' il cinque volte iridato di Gap il pilota da battere anche nell'edizione 2018 del mondiale Rally che scatta mercoledì da Montecarlo con lo shakedown. Su una ...

MotoGP 2018 - Valentino Rossi : “Dobbiamo fare meglio - lavorare su moto ed elettronica”. Vinales rinnova : “Sono in famiglia - obiettivo il Mondiale” : Questa mattina è stata presentata la nuova Yamaha per il Mondiale motoGP 2018. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono ovviamente i centauri che cercheranno di portare il bolide di Iwata il più in alto possibile dopo l’ultima opaca stagione. Al Matadero di Madrid giù i veli sulla nuova creazione, a parlare sono stati propri i due piloti. Valentino Rossi: “L’avvio ti dà più o meno sempre le stesse sensazioni, è come il primo ...

DIRETTA/ Motogp - Yamaha 2018 presentazione streaming video e tv. Meregalli : obbiettivo Mondiale : DIRETTA presentazione Yamaha 2018: info tv e streaming video. Ecco la nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Sarà la loro stagione del riscatto in Motogp dopo il disastroso 2017?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:40:00 GMT)

F1 - come vedere in tv il Mondiale 2018? La RAI si defila. Tutte le gare su Sky e TV8? : Manca solo l’ufficialità: la RAI non trasmetterà il Mondiale di Formula 1 2018. Le trattative fra FOM, Sky e Tv di Stato non hanno portato ad un esito positivo e quindi, nei prossimi tre anni (periodo 2018-2020), sarà Sky ad avere i GP in diretta esclusiva. Fino allo scorso anno il Servizio Pubblico trasmetteva 9 gare in diretta e 11 in differita, mentre adesso sarà necessario l’abbonamento alla piattaforma satellitare. Una ...

WRC 2018 : da Montecarlo riparte il Mondiale rally - info diretta tv streaming : Prenderà il via giovedì 25 gennaio il mondiale di rally 2018 che, come di consueto, si apre con il prestigioso appuntamento del rally di Montecarlo. Sulle strade del Principato i piloti del WRC si contenderanno la vittoria nel primo appuntamento stagionale e cercheranno punti importanti per la classifica. WRC 2018: Sebastien Ogier a caccia del sesto trionfo L’86a edizione del rally di Montecarlo, prova d’apertura del World rally Championship ...

Rally - Mondiale 2018 : tutti i piloti italiani al via. Eddie Sciessere ed Enrico Brazzoli iscritti in WRC2 e WRC3 : Al suo fianco ci sarà un navigatore di esperienza come Flavio Zanella, che lo aiuterà a mettersi alla prova con i migliori piloti del mondo. L'altra presenza fissa sarà quella di Enrico Brazzoli , ...

Rally - Mondiale 2018 : tutti i piloti italiani al via. Eddie Sciessere ed Enrico Brazzoli iscritti in WRC2 e WRC3 : Manca pochissimo all’inizio del Mondiale 2018 di Rally. Il sipario su un’altra stagione entusiasmante sarà alzato come sempre a Montecarlo. L’attesa è tanta e tra le analisi della vigilia una parentesi la merita l’Italia. Chiariamo subito. Non ci saranno piloti italiani al via del Mondiale WRC, la classe regina. È oramai un’abitudine, destinata probabilmente a durare ancora per molto. In WRC2, però, un italiano ...