F1 | i gran premi saranno solo su Sky

Formula 1 2018 - tutti i gran premi in diretta e in esclusiva su Sky : F1 PIU' SPETTACOLARE Da Melbourne ad Abu Dhabi, le 21 gare della stagione saranno visibili tutte in diretta solo su Sky Sport F1 HD, il canale dedicato acceso 24 ore su 24, con sempre nuovi ...

Il premio Oscar Helen Mirren è Caterina la grande in una nuova miniserie : La pluripremiata Helen Mirren è la protagonista della nuova produzione congiunta Sky/HBO: Caterina la Grande. E’ una miniserie in quattro parti che scava nella corte politicamente e sessualmente tumultuosa della più potente monarca donna della storia. Caterina ha esercitato il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del XVIII secolo: forte, indipendente, di un’intelligenza sopraffina e sessualmente libera, la zarina è stata ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : un parterre de rois per il primo grande evento stagionale. Italia a caccia di medaglie con Busà e Cardin : Prende ufficialmente il via la grande stagione internazionale del Karate con la prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. Un autentico parterre de rois salirà sul tatami dello Stade Pierre de Coubertin per contendersi le medaglie della prima importante prova stagionale per i Senior, proiettati verso il biennio che culminerà nelle Olimpiadi 2020 di Tokyo, quando il Karate farà capolino per ...

Premio Oscar Helen Mirren sarà Caterina la grande nella nuova produzione Sky e HBO : La pluripremiata Helen Mirren sarà la protagonista della nuova produzione della partnership internazionale tra Sky e HBO. “Caterina la Grande” è una miniserie in quattro parti che scava nella corte politicamente e sessualmente tumultuosa della più potente monarca donna della storia. Caterina esercitò il potere supremo su tutta la Russia per quasi metà del XVIII secolo: forte, indipendente, di ...

OSCAR 2018/ Le grandi esclusioni dei prestigiosi premi cinematografici : Attori e reagisti commentano le nomination agli OSCAR 2018, che si terranno a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Le parole di Greta Gerwig, Meryl Streep e Jordan Peele.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:21:00 GMT)

"gran Premio di Matematica Applicata" - in campo anche gli studenti del Respighi : ... in contemporanea presso le sedi dell'Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Salvini contro Berlusconi 'Se il 3 danneggia le famiglie per noi non esiste'. L ex premier 'No grande coalizione' : Il primo sfiderà il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan nel collegio uninominale di Siena ('Grazie a Matteo che mi permetterà di far lavare col voto ai senesi l'onta di un Pd che ha lasciato ...

MotoGP 2018 : calendario - date - orari di tutti i gran Premi : Gli appassionati delle due ruote non vedono l'ora che la stagione 2018 di MotoGP riparta. È già ufficiale il calendario del Campionato del Mondo MotoGP 2018. Diciannove GP, dal 18 di marzo al 18 di...

'Il gran Premio a Monza? Finché potremo' : Brutti segnali per gli appassionati di Formula 1: si torna a parlare del futuro del Gran Premio di Italia all'Autodromo Nazionale di Monza ed emergono dei problemi gestionali ed economici, nonostante ...

Tiro a volo - Alessandro Chianese secondo nel double trap e Giancarlo Tazza terzo nello skeet al gran Premio dell’Emiro del Kuwait : La Nazionale italiana di Tiro a volo ha partecipato al Gran Premio dell’Emiro del Kuwait. Alessandro Chianese ha trovato un ottimo secondo posto nel double trap. L’azzurro aveva ben figurato nelle qualificazioni, dove era risultato il migliore con 141/150. Nella gare per il titolo, poi, è stato protagonista di un testa a testa con l’atleta di casa Ahamd Alafasi, che nel duello per l’oro ha prevalso per 76-73. Chianese non ...