F1 | esclusiva Sky fino al 2020

Rai - accordo con Sky per Champions in chiaro. Nazionale in esclusiva fino al 2022 : Tornano in Rai i grandi mercoledì di calcio interNazionale: da Messi a Ronaldo, da Higuain a Mertens, il Servizio pubblico riporta nelle case di tutti gli italiani le gesta dei più grandi campioni del calcio continentale e delle 4 squadre italiane che si qualificheranno per la Champions League 2018-2019. L’accordo siglato con Sky Italia concede alla Rai i diritti in esclusiva in chiaro degli incontri della prossima edizione ...

Formula 1 2018 - tutti i gran premi in diretta e in esclusiva su Sky : F1 PIU' SPETTACOLARE Da Melbourne ad Abu Dhabi, le 21 gare della stagione saranno visibili tutte in diretta solo su Sky Sport F1 HD, il canale dedicato acceso 24 ore su 24, con sempre nuovi ...

Tutta la F1 in diretta e in esclusiva su Sky Sport dal 2018 al 2020 (anche in 4K HDR) : E’ Sky la tv della Formula 1. Grazie a un accordo con Formula 1, Sky ha infatti acquisito i diritti per tutte le gare live e in esclusiva delle prossime 3 stagioni (2018/2019/2020) del FIA Formula 1 World Championship. Una vera rivoluzione, per una F1Ò che sarà sempre più spettacolare, tecnologica e digitale. A partire da marzo 2018, Sky racconterà tutti i Gran Premi in diretta e in esclusiva su tutte le ...

esclusiva Sky - Asamoah : 'Non giochiamo bene? Ci interessa soltanto vincere' : Le critiche al gioco della Juventus non scalfiscono la squadra di Allegri. Almeno secondo Kwadwo Asamoah (e non solo) che, in un'intervista Esclusiva a Sky Sport, ha fatto chiarezza sugli obiettivi della stagione e ha commentato i risultati del Napoli, più determinato rispetto agli anni precedenti: "Il bel gioco? Alla fine conta soltanto vincere. Se ...

Delitti del Barlume - su Sky torna la serie di gialli a tinte comedy. La clip in esclusiva de La battaglia navale : Dopo Un due tre stella!, la prima delle nuove storie de I Delitti del Barlume, lunedì 15 gennaio andrà in onda La battaglia navale, decimo film, ispirato alle eccentriche atmosfere dei bestseller di Marco Malvaldi (l’appuntamento è alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile su Sky On Demand). Sparito il Viviani, fra partite a carte, chiacchere da bar e divertimento a Pineta è arrivato Beppe battaglia, un curioso e irresistibile ...

La serie tv 'Trust' - diretta da Danny Boyle - con Luca Marinelli e Giuseppe Battiston - sarà in esclusiva su Sky Atlantic HD : Trust , presentata ufficialmente solo pochi giorni fa, è la serie tv antologica di Danny Boyle ( Trainspotting , The Millionaire ) prodotta da FX. La prima stagione sarà incentrata, così come il film ...

UEFA Futsal EURO 2018 in esclusiva su Fox Sports (Sky - 204) [30 gennaio -10 Febbraio] : UEFA Futsal EURO 2018 sarà in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) dal 30 gennaio al 10 febbraio prossimi. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite in esclusiva compresi i match della Nazionale italiana. Nell’anno in cui l’Italia non giocherà i Mondiali di Russia 2018, il canale dei Top Player trasmet...

Super Christmas Day nella #SkyNBA con 5 match in diretta esclusiva : Natale in compagnia delle stelle del basket americano: lunedì 25 dicembre ben 5 match di NBA in dirett...

Record ascolti su Fox Sports : #ClasicoFox è la partita più vista di sempre sul canale in esclusiva Sky : Cresce sempre più la passione degli italiani per il grande calcio internazionale proposto in esclusiva da Fox Sports. La supersfida tra Real Madrid e Barcellona, andata in onda ieri sabato 23 dicembre alle 13.00 è stata <strong...

MONDIALI RUSSIA 2018 esclusiva MEDIASET/ In chiaro tutte le partite : Rai e Sky si ‘consolano’ con la Champions : MONDIALI 2018 RUSSIA, ESCLUSIVA su MEDIASET: in chiaro e in diretta tutte le 64 partite fino alla finale. Rai e Sky si "consolano" con la prossima Champions League, l'annuncio(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:15:00 GMT)

Europa League - 6a giornata - in diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD (e su TV8) : Torna con gli incontri validi per la 6a giornata della fase a gironi l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle tre squadre italiane, Milan, Lazio e Atalanta, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, alle 19</st...

Dopo il successo al box office su Sky Cinema arriva Oceania in prima tv esclusiva : Oceania, l’entusiasmante avventura d’animazione Disney candidata a 2 premi Oscar® e diretta da RON CLEMENTS e JOHN MUSKER (La Sirenetta, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio) incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo, sbarca in prima tv esclusiva luned&igrav...

Sky Sport HD : in diretta esclusiva le partite ItalBasket verso i Mondiali 2019 : E’ la vigilia di una nuova avventura per la Nazionale. E’ la vigilia di Italia-Romania, prima gara di qualificazione al Mondiale FIBA che si giocherà in Cina nel 2019. Il CT Meo Sacchetti ha scelto i dodici giocatori che al Pala Ruffini di Torino sfideranno la selezione romena di coach Zare Markovski: i quattro che non prenderanno parte al match sono Diego Flaccadori, Raphael Gaspardo, Marco Giuri e Brian ...

Europa League - 5a giornata - in diretta esclusiva con i telecronisti Sky Sport HD (e su TV8) : Torna con gli incontri validi per la 5a giornata della fase a gironi l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle tre squadre italiane, Milan, Lazio e Atalanta, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, alle 19</st...