F-35 | dopo 16 anni il velivolo della Lockheed è ancora un prototipo

Muore a 5 anni dopo un malore : Una bambina di 5 anni è morta ieri all’ospedale di Empoli dove era stata ricoverata d’urgenza. Da quanto emerso la bimba, intorno alle 17 di ieri pomeriggio, avrebbe accusato febbre molto alta e successivamente avrebbe perso conoscenza. I genitori hanno chiamato il 118 e la piccola, residente a Cerreto Guidi (Firenze), è stata portata al pronto soccorso dove è arrivata in codice rosso, in arresto cardiaco, nonostante gli operatori ...

Muore a 5 anni dopo un malore : Firenze, 25 gen. - (AdnKronos) - Una bambina di 5 anni è morta ieri all'ospedale di Empoli dove era stata ricoverata d'urgenza. Da quanto emerso la bimba, intorno alle 17 di ieri pomeriggio, avrebbe accusato febbre molto alta e successivamente avrebbe perso conoscenza. I genitori hanno chiamato il 1

Muore a 5 anni dopo un malore : Una bambina di 5 anni è morta ieri all'ospedale di Empoli dove era stata ricoverata d'urgenza. Da quanto emerso la bimba, intorno alle 17 di ieri pomeriggio, avrebbe accusato febbre molto alta e ...

Moby Prince - dopo 27 anni le risposte della commissione di inchiesta : “Emozionante. Verità storica ribaltata” : A quasi 27 anni dalla notte del 10 aprile 1991 in cui 140 persone morirono a bordo del traghetto Moby Prince entrato in collisone con la petroliera della Snam Agip Abruzzo a due e miglia e mezzo da Livorno, sono state presentate in Senato le conclusioni della commissione d’inchiesta che per due anni ha lavorato per far luce sulle cause del disastro. “Ho aspettato tanto” dice emozionato Loris Rispoli prima di entrare ...

"Ho paura" - Emma Marrone spiazza tutti e lo confessa dopo tanti anni : Non è la prima volta che si parla della malattia di Emma Marrone: la cantante aveva confessato, in più di una occasione, di aver combattuto contro un tumore e di averlo sconfitto; ma la paura di dover affrontarlo nuovamente la accompagna ogni giorno. Abbiamo conosciuto tutti Emma come una guerriera, sempre pronta a mettersi in gioco e ad accettare le critiche, persino le più perfide. Ha anche un lato fragile, una parte del suo carattere che è ...

Giulio Regeni - 2 anni dopo l’Italia in piazza : la “realpolitik” delle istituzioni ha infiammato la coscienza civile : Diciotto parole. “Siamo convinti che Al Sisi sia un interlocutore appassionato nella ricerca della verità“. Era il 9 novembre 2017, un anno e mezzo dopo il 3 febbraio 2016, quando il corpo sfigurato di Giulio Regeni veniva raccolto lungo l’autostrada tra il Cairo e Alessandria. Diciotto parole che il ministro degli Esteri Angelino Alfano pronunciava dopo 18 mesi di depistaggi, rassicurazioni pelose e fandonie evidenti da parte ...

Elton John smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour - che durerà tre anni e prevede circa 300 date nel mondo : Il cantante inglese Elton John ha annunciato mercoledì sera che smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che comunque durerà tre anni e prevede circa 300 date in tutto il mondo. John ha detto che vuole smettere di The post Elton John smetterà di fare concerti dopo il suo prossimo tour, che durerà tre anni e prevede circa 300 date nel mondo appeared first on Il Post.

Regeni - due anni dopo spunta nuovo documento : Procura egiziana : è un falso : Datato 30 gennaio 2016, era stato inviato all'ambasciata italiana a Berna, in Svizzera e indirizzato dal capo dei servizi segreti generali al capo di quelli militari

Euro sopra 1 - 24 dollari a nuovi massimi 3 anni dopo frasi Mnuchin : ...24 dollari per la prima volta da fine 2014, dopo che il segretario di Stato al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha affermato che il biglietto verde debole è favorevole all'economia a stelle e strisce. Per ...

"Save" lascia Afghanistan dopo 42 anni : 15.40 Le forze di sicurezza afghane hanno tratto in salvo 46 membri dello staff di Save the Children intrappolati nei loro uffici di Jalalabad finiti nel mirino di un attacco dell'Is. Lo riferisce l'agenzia Dpa che cita il portavoce del governatore di Nangarhar, Attaullah Khoghyani, secondo cui il gruppo è stato tratto in salvo durante la battaglia in corso all'interno del compound. dopo l'attacco Save the Children ha sospeso le attività in ...

Agnelli senza veli : 15 anni dopo - un film svela il lato più nascosto dell'Avvocato : Fatti di cronaca, incontestabili, e analisi del personaggio passano attraverso la voce e il volto di tutti coloro i quali ebbero aver a che fare con l'Avvocato sia a livello pubblico che privato. Da ...

"Io - abusato dal parrocco e da altri uomini di Chiesa". La denuncia di Giorgio dopo 10 anni - il vescovo chiede perdono : «Chiedo perdono per le vicende passate e per quelle che hanno ancora forti ripercussioni nel presente. Sono qui per questo». Così il vescovo di Isernia- Venafro, Camillo Cibotti,...

Vetroresina e 3D - dopo 40 rinasce San Giovanni Battista - : ... all'Iscr workshop internazionale bioerosione 2 novembre 2017 Nessun commento ROMA La scienza al servizio del patrimonio culturale a rischio. Gli studiosi di bioerosione di tutto il mondo si sono ...

Oscar 2018 / Nomination : Luca Guadagnino - 19 anni dopo Benigni - Greta Gerwig quinta regista donna nominata : Oscar 2018: sono state annunciate le Nomination per la 90esima edizione degli Academy Award che vedrà Guillermo Del Toro e Luca Guadagnino tra i protagonisti. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:14:00 GMT)